Главой Момского района стал Иван Павлов

Первый заместитель председателя Государственного комитета по делам Арктики Иван Павлов стал главой Момского района. Он набрал 81,45% голосов. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил член группы мониторинга от Общественного совета Семен Слепцов.

«Выборы прошли очень спокойно. Погода стояла солнечная. Хочу отметить, что явка населения была как никогда высокая. Ивана Павлова мы знаем с детства. Воспитывался в местных условиях, знает все дела района изнутри», — прокомментировал Семен Слепцов.

За победившего кандидата от партии «Единая Россия» Айсена Николаева жители Момского района отдали 88,46 % голосов.

За Виктора Губарева от КПРФ — 6,09%.

За Владимира Богданова от партии «Справедливая Россия» — 1,86%.

За Гаврила Парахина от ЛДПР — 0,81%.