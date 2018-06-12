Главой кабмина Якутии станет энергетик?

Правительство РС(Я) может возглавить нынешний гендиректор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Об этом ИA SakhaNews сообщил источник в руководстве республики. Слоик – опытный управленец, в подчинении которого многотысячный коллектив, в Якутии он человек не новый: работает с 2001 года. А связан с республикой и того раньше: с 1993 по 2001 год Александр Степанович работал первым заместителем гендиректора Новосибирского оловянного комбината, отвечая за поставки оловянного концентрата с Депутатского горно-обогатительного комбината (Усть-Янский улус), а также поставки дизтоплива для локальных дизельных электростанций оловянных месторождений Дальнего Востока, включая и Депутатский ГОК, пояснил собеседник ИA SakhaNews.

«Ну, и опять же, если глава республики и спикер местного парламента – титульной нации, премьер традиционно назначается русский», – добавил источник.

Справка:

Слоик Александр Степанович родился 13 мая 1964 года в г.Кривой Рог Днепропетровской области Украинской АССР, СССР.

В 1986 году окончил радиофизический факультет Днепропетровского госуниверситета по специальности «Электронные вычислительные машины» с присвоением квалификация «Инженер-системотехник».

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку в Новосибирском государственном техническом университете по программе «Менеджмент», тема: «Расчет порога рентабельности и финансовой прочности».

Трудовую деятельность начал после службы в армии программистом в Новосибирской межотраслевой фирме «Сплав».

С 1993 по 2001 годы работал в Новосибирском оловянном комбинате в должности первого заместителя генерального директора, отвечая за поставки оловянного концентрата с Депутатского горно-обогатительного комбината РС(Я), а также поставки дизельного топлива для локальных дизельных электростанций оловянных месторождений Дальнего Востока, включая и Депутатский горно-обогатительный комбинат.

В 2001 году по приглашению руководства энергохолдинга переехал в Якутию, продолжив трудовую деятельность в компании «Якутскэнерго». Занимал должности: заместителя генерального директора по учету и информационным технологиям – главного бухгалтера, первого заместителя генерального директора по учетной, корпоративной политике и финансам, первого заместителя генерального директора по финансам, первого заместителя генерального директора.

C 4 апреля 2017 г. исполнял обязанности генерального директора ПАО «Якутскэнерго».

С 4 июля 2017 г. — генеральный директор ПАО «Якутскэнерго».

Награды: Благодарность Минэнерго РФ, Почетная грамота ОАО РАО «ЕЭС России», Почетная грамота Минэнерго РФ, Почетное звание «Почетный работник энергетики РС (Я)», Почетное звание «Заслуженный работник энергосистем Востока» ПАО «РАО ЭС Востока», Медаль «За заслуги в развитии бухгалтерского учета и аудита России».