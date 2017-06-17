Главный врач ЯГКБ поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю всех сотрудников нашего славного медицинского сообщества и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника! Врачи, медицинские сестры, акушерки, фельдшера, лаборанты, санитарки, провизоры и фармацевты, технический персонал медучреждений, преподаватели и коллективы высших и средних медицинских учебных заведений, ученые, двигающие медицинскую науку, организаторы и руководители здравоохранения всех рангов, специалисты страховых медицинских компаний – мы все сегодня отмечаем наш заслуженный профессиональный праздник, замечательное торжество в честь самого благородного и гуманного призвания на земле!

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медработника всегда был и остается востребованным и уважаемым в каждом обществе. Лечение и уход за больными, спасение жизней взрослых и детей, ведение беременности и родовспоможение, многолетние клинические исследования обязательно требуют глубоких, разносторонних знаний, огромного терпения, чуткости, душевной щедрости. Испокон века так заведено, что в нашей стране медицинский работник — это высококвалифицированный специалист с высоким творческим потенциалом, с прекрасными человеческими качествами и с твердыми жизненными принципами, основанными на вечных ценностях и высших заповедях добра и сострадания.

Уважаемые коллеги, своим каждодневным упорным трудом вы достойно продолжаете славные традиции гуманизма великих врачей и сестер милосердия России, беззаветного героизма советских медработников. Люди идут к вам со своими страданиями, вверяют в ваши руки свое здоровье и здоровье своих близких. Вы всегда готовы прийти на помощь, вернуть надежду, утолить боль, поставить на ноги, подарить семьям и близким счастье от обретения родного человека, спасенного от смерти и избавленного от страданий. Ведь медицинский работник – гораздо больше, чем просто профессия. Это еще и особый тип душевной организации с потребностью всегда помогать людям, решительно, без колебаний брать на себя ответственность за жизнь чужого человека и бороться за нее до победного конца.

Дорогие ветераны здравоохранения, наши старшие товарищи, научившие нас столь многому, щедро делившиеся с нами секретами мастерства и бережно передавшие нам эстафету корпоративной чести и освященных веками медицинских традиций! Прекрасного вам праздника, замечательного настроения и отличного самочувствия, мы всегда будем равняться на ваши трудовые достижения и победы, достигнутые самоотверженной работой, патриотизмом и подлинным человеколюбием.

Особо хочу поздравить тех, чье дежурство в этом году по графику выпало на День медицинского работника, ведь защита здоровья, спасение жизней и родовспоможение в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи» благодаря вашей ответственности и благородному труду, несмотря на праздник, не прекращается ни на минуту, медработники всегда на своем боевом посту!

Дорогие коллеги-медработники! От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, профессионального роста, успехов в самых смелых планах ! Пусть жизнь ваша всегда меняется в лучшую сторону, день ото дня преподнося хорошие новости и радостные сюрпризы. Пусть сбудутся все ваши дерзкие мечты, порадуют успехами дети, в домах будет уют и достаток, а вокруг вас всегда будут хорошие люди и благодарные пациенты. Пусть счастье станет постоянным состоянием вашей души! Мира и гармонии, благополучия и процветания!

к.м.н., заслуженный врач РС(Я), отличник здравоохранения РФ и РС(Я), главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница» ВАСИЛЬЕВ Н.Н.