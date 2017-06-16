Главный врач поликлиники №1 поздравляет с Днем медицинского работника               

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите сердечные поздравления в наш профессиональный праздник – День медицинского работника!

В этот день мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной, но самой благородной профессией на земле. Самоотверженное служение своему делу и милосердие людей в белых халатах позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.

Медики самоотверженно охраняют самые большие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на своём посту – дежурить в больницах, роддомах, бригадах «скорой помощи». Во все времена ваша трудная миссия была и остаётся одной из самых человечных, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.

У каждого из нас найдётся немало тёплых слов благодарности докторам и младшему медицинскому персоналу за готовность в любую минуту прийти на помощь.

От имени коллектива поликлиники №1 желаю всем медицинским работникам Якутска успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Главный врач

ГБУ РС (Я) Поликлиники №1

Депутат ЯГД А.В. Эверстова