Главный судпристав примет граждан вместе с Уполномоченным по правам человека в Якутии

Главный судебный пристав проведет прием граждан совместно с Уполномоченным по правам человека.

В четверг, 15 февраля 2018 года с 16:00 до 18:00 часов руководитель Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) — главный судебный пристав Алексей Никифоров и уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева проведут совместный прием граждан.

Прием будет проходить по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, дом 25.

В ходе приема можно задать вопросы, связанные с исполнительными производствами, арестом имущества должников, временным ограничением выезда должника за пределы Российской Федерации и другие.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает, что на официальном сайте в разделе «Анонсы» вы всегда можете узнать о предстоящих мероприятиях, проводимых службой.