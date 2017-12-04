Главный судебный пристав Алексей Никифоров ответил на вопросы Ким-Кимэна

Руководитель Управления ФССП России по РС (Я) – главный судебный пристав Алексей Никифоров дал развернутое интервью в специальной авторской телепередаче «Конституция и мы», которую ведет Александр Ким-Кимэн, председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

А. Ким — Кимэн: В этом году служба судебных приставов отмечает юбилейную дату — 20 лет со дня образования службы судебных приставов в республике. Что можете сказать по этому поводу? Как менялась с годами структура Управления?

А. Никифоров: За 20 лет у Службы большая история. В 1997 году были приняты 2 наших краеугольных закона: О судебных приставах и Об исполнительном производстве. В то время существовало Министерство юстиции Республики Саха (Якутия). 20 декабря 1997 года приказом министра Л.Т. Горевой №220 была образована служба судебных приставов в составе Минюста республики. Руководитель службы был заместителем министра юстиции. Первоначально служба состояла из 85 приставов и аппарата в составе 7 человек. Основателем мы считаем Василия Дмитриевича Саввинова, который занимался методическим и организационным обеспечением работы исполнителей еще с 70-х годов. В дальнейшем законодательство динамично менялось, менялся инструментарий пристава. С 2005 года Служба существует как самостоятельный федеральный орган исполнительной власти. За это время появился ряд новых полномочий в ходе развития. Законодательство не стоит на месте, появляются новые инструменты.

Сегодня у нас работает порядка восьмисот человек в нашей структуре. У нас 41 подразделение. Основной функцией службы является принудительное исполнение судебных решений и актов органов уполномоченной власти, обеспечение установлено порядка деятельности судов, реализация дознания по подведомственным статьям Уголовного кодекса. Также с начала этого года – это ведение реестра, контроль и надзор за деятельностью юридических лиц, которые занимаются коллекторской деятельностью.

А. Ким-Кимэн: В последнее время достаточно много жалоб от населения в части работы коллекторских служб. Как обстоят дела в нашей республике? Как Вы контролируете этот вопрос?

А. Никифоров: Изменения в Федеральном законе об исполнительном производстве вступили в силу с января 2017 года. Управление ведет государственный реестр юридических лиц, которые занимаются коллекторской деятельностью. На данный момент в этот реестр ни одна организация в Республике Саха (Якутия) не включена. Однако, мы рассматриваем жалобы граждан на коллекторскую деятельность. Таких жалоб в наш адрес в этом году поступило порядка сорока, но все они в отношении неустановленных лиц. Мы эту работу намерены совершенствовать. Будем изучать практику на примере других субъектов, где уже зарегистрированы такие коллекторские агентства, и попробуем применить ее в нашей республике.

А. Ким-Кимэн: В последние годы в республике идет кампания повышения правовой культуры населения. Какая работа по данному направлению ведется у вас?

А. Никифоров: Мы не остаемся в стороне от этой работы. Мы тесно сотрудничаем с Ассоциацией юристов республики. В целом, мы понимаем, что без стимулирования добровольного исполнения мы не добьемся тех результатов, которые перед нами ставит государство. Для этого у нас есть масса инструментов. Пристав, в первую очередь, должен убедить должника, что необходимо исполнить решение суда или акт уполномоченного органа и только после этого применять принудительные меры. Мы ведем разъяснительную работу, наши сотрудники активно участвуют в днях бесплатной юридической помощи населению. Кроме того, на постоянной основе принимается участие в центрах бесплатной юридической помощи при Управлении Минюста по РС (Я). В некоторых районах при библиотеках функционируют центры правовой помощи, где специалисты районных подразделений Управления также работают с населением. Периодически мы проводим на самом распространенном портале республики интернет конференции, где населением могут задаваться самые разнообразные вопросы. Таким образом, в самых разных форматах мы пытаемся быть доступнее и ближе к населению.

А. Ким-Кимэн: Что делать, если должник не желает добровольно исполнить судебное решение?

А. Никифоров: В этом случае судебный пристав применяет весь комплекс мер принудительного исполнения, а он самый разнообразный. Во-первых, ведется работа в отношении денежных средств на счетах. Пристав направляет электронные постановления во все банки, разыскивает счета. Это самая простая и самая главная форма работы. Если она не сработала, пристав занимается выявлением имущества должника, недвижимости, автотранспорта и иного бытового имущества и вправе произвести его арест с дальнейшей оценкой и реализацией. Либо применять другие меры такие как, ограничение права выезда за пределы РФ, ограничение права пользования специальным правом в отношении ряда исполнительных производств и другие меры.

А. Ким-Кимэн: Допускается ли обращение взыскания на пособие по безработице и другим социальным выплатам?

А. Никифоров: В ФЗ «Об исполнительном производстве» в ст.101 четко определено на какие выплаты судебный пристав не вправе налагать взыскание. Пособие по безработице не входит в этот перечень. Проблема на данный момент в том, что отсутствует понятие «социального счета» на сегодня. Пристав не видит назначение денег, которые поступают на счета в банках. При этом в постановлении, которое уходит в банк, пристав указывает, что мы хотим видеть все счета, кроме тех, на которые поступают социальные выплаты. Однако, банки зачастую дают нам сведения обо всех счетах. В результате получается ситуация, когда ошибочно удерживаются деньги с социального счета. После выяснения ситуации пристав проводит двойную работу, возвращает деньги. Поэтому в настоящее время ФССП проведена большая работа по данной проблеме. В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов, в случае принятия которых будет введено понятие «социальный счет», который будет защищен от любых взысканий.

А. Ким-Кимэн: Как работает Управление над повышением уровня электронной грамотности? Как вы используете возможности различных социальных сетей? Есть у вас какие то новые подходы?

А. Никифоров: Во-первых, у нас есть электронные ресурсы на нашем сайте, которыми необходимо пользоваться для защиты, в первую очередь, своих прав. Это банк данных исполнительных производств. Уникальный ресурс, не имеющий аналогов в мировой практике, совершенно открытый, легкодоступный и бесплатный. Любой человек может проверить себя, родственников, знакомых, контрагентов. Достаточно просто ввести фамилию, имя, отчество или название юридического лица. С помощью сервиса можно оплатить задолженность с применением электронных платежных систем или распечатать квитанцию для оплаты. Пользование такими банками данных есть у многих структур, это часть правовой культуры. Можно скачать мобильное приложение на телефон, оформить подписку и появится возможность получения сообщения о возбуждении исполнительного производства. Второй наш ресурс это личный кабинет на сайте госуслуг. После его окончательной доработки это будет «окно» в Службу. Будет возможен обмен электронными юридически значимыми документами. И третий ресурс – электронная запись на прием к судебному приставу на нашем сайте.

А. Ким-Кимэн: Сегодня по стране в целом идет борьба с коррупцией. С точки зрения конфликта интересов в вашей Службе есть какие то проблемы?

А. Никифоров: Мы реализуем комплекс мер, направленных на предотвращение конфликтов интересов и коррупционных правонарушений в работе. Мы выявляем исполнительные производства в отношении родственников сотрудников, эти производства передаются для исполнения в другие подразделения. Осуществляем особый контроль за исполнением таких производств. В нашей структуре есть подразделение собственной безопасности, которое этим занимается. Проверяются сведения о доходах сотрудников, которые ежегодно подаются госслужащими и ряд других мер.

А. Ким-Кимэн: Ваши сотрудники могли бы выступать с лекциями и встречаться в школах, учебных заведениях. Такая практика существует?

А. Никифоров: Такая практика у нас реализуется. Ежегодно сотрудники всех наших подразделений посещают с лекциями не только в школы и высшие учебные заведения, но и предприятия. Мы рассказываем о нашей деятельности, о возможностях электронных ресурсах. Наш долг объяснять населению, чтобы они добровольно исполняли судебные решения и акты уполномоченных органов. Без применения всей этой «машины» государственного понуждения.

3 декабря день юриста, 12 декабря день Конституции Российской Федерации. Мы, как региональное отделение ассоциации юристов России, проводим целый комплекс мероприятий. В этом году новацией является проведение юридического диктанта на все территории России. С учетом того, что у Вас есть отделы во всех муниципальных образованиях, сможете ли Вы содействовать в данном вопросе?

А. Никифоров: Считаю, что это практика, которая преследует собой цель пропаганды права. Естественно, мы заинтересованы в этом. Чем больше население будет знать о праве, о законах, тем больше эффект получим и мы, судебные приставы. Тем больше будет уважения к закону, а также к его исполнению. Поэтому, с учетом наших условий, мы обязательно примем участие в этой социальной акции.