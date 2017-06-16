Главный специалист Нюрбинского района похитила более миллиона рублей

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Ф. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая, состоя в должности главного специалиста муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Нюрбинского района» и имея доступ к распоряжению денежными средствами системы образования с электронной цифровой подписью, за период с февраля по декабрь 2016 года, зная, что в фонде оплаты труда Нюрбинского технического лицея ежемесячно остаются сэкономленные денежные средства, предусмотренные для работников вышеуказанного учреждения, ежемесячно похищала данные денежные средства путём перечисления их на свой личный банковский счёт. Общая сумма ущерба составила 1 413 139 рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и со штрафом в размере 250 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу. Подсудимая уволена со своей должности во время следствия.

По исковому заявлению прокурора района сумма похищенных средств полностью взыскана с подсудимой.