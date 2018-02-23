Главный синоптик Петербурга сделал вызов «снежным ресницам»

После прогулки по Васильевскому острову главный синоптик Северной столицы Александр Колесов похвастался на своей странице в социальной сети шикарными замерзшими усами и ресницами. Они во время прогулки на морозе 22 февраля покрылись инеем.

Подписчики Колесова фото оценили.

— Александр! Наикрутейшая фотка!!! Срочно на аватар, — стали советовать они.

Некоторые предложили Колесову подумать о том, чтобы связать карьеру в будущем с кинематографом. А кто-то вспомнил девушку из Якутии, прославившуюся ресницами в инее.

— Snow lashes challenge, — написали они, приложив фото якутянки.

Многие вспомнили фото девушки из Якутии.



Сам синоптик отмечает, что морозы в Петербурге продержатся до конца месяца и в некоторые дни «и покрепче будут».

Отметим, что 23 февраля в Ленской области ночью ожидается -16… -21, а местами и до -24 градусов мороза, днем — будет — 9…-14 градусов ниже нуля.