Главный редактор газеты «Якутия» отмечает серебряную дату

Сегодня, 7 августа главный редактор газеты «Якутия» Федор ГРИГОРЬЕВ сообщил в своем фейсбуке о приятной дате.

Четверть века вместе!

25 лет прошло! Как в погожий августовский день сочетались законным браком. Не на небесах, а в старом здании ЗАГСа на проспекте Ленина.

Прожили достойно. Временами, конечно, тужили. Теряли родных (я — маму и тестя, супруга — свекровь и папу), ругались (как же со мной и без этого), мирились (иначе и не дожили бы до этой даты), рожали детей (вместе, прекрасных девочек), в общем строили семейное счастье и, кажется, построили.

Мы такие разные, но мы вместе. Будьте счастливы, любите друг друга!