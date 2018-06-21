Главный приз конкурса поэтов-сказителей «Ысыаха Туймаады-2018» – LADA

Традиционно сразу после открытия ысыаха «Туймаада-2018» пройдет конкурс поэтов-сказителей «Улуу Туймааданы уруйдуубут» («Славим великую Туймааду»), посвященный 125-летию Платона Ойунского, основоположника якутской советской литературы, автора олонхо «Ньургун Боотур Стремительный».

Отборочный этап конкурса прошёл 12 июня в городском Парке культуры и отдыха. В нём приняли участие 30 сказителей, из них члены жюри отобрали 20 лучших. Они будут соревноваться с победителями предыдущих конкурсов. Так что состязание обещает быть жарким и продолжительным, пройдет в три этапа. По предварительным судейским данным – до глубокой ночи. Прошлогодний прошел до шести утра с небольшим перерывом для встречи солнца.

Жюри будет оценивать мастерство исполнения, содержательность и богатство текста, диапазон голоса, исполнение, четкость движения рук и ног, качество повторения текста сказителя.

Победителя ждет приз – автомобиль LADA Granta, предоставленный многолетним партнером конкурса дистрибьюторской торговой компанией «Туесок».

«Приглашаем всех желающих насладиться мастерством талантов за пожизненное звание «Саха Сирин Дархан Этээччи» в 14.00 часов в Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах», – сообщил председатель республиканского общества «Осуохай» и председатель состава члена жюри Александр Данилов.