Главный приз «Игр Дыгына-2018» стоит более миллиона!

Главное спортивное состязание «Ысыаха Туймаады» «Игры Дыгына» вновь соберет поклонников зрелищных соревнований. В первый день пройдут отборочные состязания в тюсюлгэ №11 «Спортивная площадка», финал же состоится в тюсюлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах».

12 лучших спортсменов в течении двух дней будут бороться за звание самого сильного и ловкого боотура, а также за суперприз — внедорожник «NISSAN TERRANO».

«Зрителей ждут захватывающие спортивные состязания. В двух этапах отбора приняли участие 39 участников из них 10 завоевали право участия в финальных соревнованиях. Спортсмены будут состязаться в семи видах «Yс төгүл үс», «Тутум эргиир», «Мас тардыhыы,т состязания по стрельбе из лука, бег на 400 метров, борьба хапсагай и переноска камня. Победитель получит главный приз – автомобиль NISSAN TERRANO, стоимостью 1 200 000 рублей. Выражаем благодарность генеральными спонсорам Игр — главного приза выступили компании «Ир-строй», «Сэттэ», «Утум», «Строй-монтаж» и «Прометей», — рассказал начальник Управления физической культуры и спорта ОА г. Якутск Константин Бурцев.

В играх Дыгына-2018 будут принимать участие Николай Матаннанов (Таттинский улус), Владимир Федоров (Нюрбинский улус), Петр Старостин (Чурапчинский улус), Антон Тойтонов (Намский улус), Павел Друзьянов (Чурапчинский улус), Борис Сдвижков (Амгинский улус), Алексей Иванов (Кобяйский улус), Айсен Семенов (Оленекский улус), Айсен Ботуев (Верхневилюйский улус), Иннокентий Колесов (Кобяйский улус), а также за звание победителя будут бороться нынешний чемпион Игр Егор Филлипов и призер прошлогодних игр Артем Варданян.

Добавим, что в числе спонсоров культурных мероприятий «Ысыах Туймаады – 2018» выступили свыше 300 компаний.