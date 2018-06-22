Главный герой фильма «Царь-птица» стал заслуженным артистом Якутии

Степан Петров, сыгравший главную роль в фильме-триумфаторе «Царь-птица», стал заслуженным артистом Якутии. Указ о присвоении звания подписал временно исполняющий обязанности главы Айсен Николаев.

Степан Петров, артист Кердёмского народного театра имени Л.Я. Гермогеновой из небольшого села Жемкон Хангаласского улуса, стал известен широкой публике после успеха фильма «Царь-птица» Эдуарда Новикова. Личной победой для Петрова стало присвоение звания заслуженного артиста Якутии.

Главные роли в картине исполнили Степан Петров и артистка Саха театра Зоя Попова. У режиссера было несколько кандидатов, однако в итоге именно они сыграли стариков Микиппэра и Боппос.

Победа якутского кино в основной программе 40-го Московского международного кинофестиваля стала неожиданной для всех, кто имел отношение к фильму. О «Царь-птице» написали положительные отзывы многие федеральные СМИ.

На экраны «Царь-птица» выйдет не раньше осени – летом работа Эдуарда Новикова должна успеть принять участие в ряде конкурсов и фестивалей.