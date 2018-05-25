Главный эпидемиолог Дария Адамова: сезон кишечных инфекций начинается

Министерство здравоохранения Якутии информирует жителей и гостей столицы республики, что в связи с началом лета и паводковой ситуацией возникает опасность распространения острых кишечных инфекций, в том числе дизентерии.

Представляем вашему вниманию интервью с главным эпидемиологом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) Дарией Адамовой:

— В летний период одной из причин роста заболеваемости кишечными инфекциями являются благоприятные условия для размножения микробов в пищевых продуктах, в связи с жаркой погодой. Нельзя забывать, что грязные руки – это один из ведущих факторов распространения кишечных инфекций, — рассказывает Дария Васильевна — Кишечная инфекция, передается в основном через продукцию птицеводства. Поэтому сырые продукты, такие как яйца, куриное мясо, в том числе полуфабрикаты и субпродукты, необходимо хранить и обрабатывать отдельно от уже готовых блюд или продуктов, используемых без термической обработки.

ПС МЗ: Что нужно, чтобы не заболеть кишечными инфекциями?

— Рекомендации общеизвестны, но давайте повторим их:

соблюдать элементарные правила личной гигиены: тщательно мыть руки с хозяйственным мылом, а также обучать детей этой не сложной процедуре; обязательно ошпаривать кипятком фрукты и овощи, в том числе бананы, апельсины, мандарины, дыни и арбузы; важно в летний период соблюдать правила и сроки хранения скоропортящихся продуктов: салатов, мясной, молочной продукции и приготовленных блюд, соблюдать температурный режим; рекомендуем использовать, только очищенную кипяченую воду для питья; в целях профилактики кишечных инфекций необходимо соблюдение правил обработки и приготовления птицы. После разделки сырого мяса и тушек птицы следует тщательно вымыть с мылом руки, посуду и разделочные доски, поверхности столов. Хорошо проваривать и прожаривать мясо птицы.

При появлении первых признаков заболевания нельзя заниматься самолечением! – рекомендует главный эпидемиолог Минздрава Дария Адамова.

Уважаемые якутяне, своевременно обращайтесь за медицинской помощью по месту жительства при первых признаках отравления. Только быстро и правильно назначенное лечение позволит скорее вылечиться от кишечной инфекции, а также предупредить ее осложнения. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций вы защитите себя и своих близких от инфекционных болезней.