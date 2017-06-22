Главный архитектор Якутска приняла участие в экологической акции «Вызов-кузов!»

На днях к экологической акции «Вызов-кузов!» направления «Цветущий Якутск» Год добра, присоединилась главный архитектор города Якутска Ирина АЛЕКСЕЕВА.

Ирине Дмитриевне вызов бросили заместитель председателя Якутской городской Думы Марина СИЛКИНА, руководитель городского портала One click Yakutsk Маргарита ПОПОВА и руководитель Управления Губинского округа Любовь САВВИНА.

В рамках акции главный архитектор города Якутска при поддержке руководителя Управления Строительного округа Виталия СОРОЧАНА вывезла заброшенный кузов автобуса с территории СОТ «Животновод».

«Уже третий сезон, начиная с 2015 года, продолжается акция «Вызов-кузов!». Здорово, что в нашем любимом городе живут неравнодушные люди, готовые вместе делать его лучше и краше!»,

— прокомментировала свое участие в акции Ирина Алексеева.

В свою очередь, она бросила вызов генеральному директору группы компаний «Утум+» Георгию КАРАМЗИНУ и Кыыдаане ИГНАТЬЕВОЙ, которая своим творчеством создает яркие акценты в городской среде.

