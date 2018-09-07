Михаил НИКОЛАЕВ: «Единая Россия» — главная объединяющая сила на новом этапе развития Якутии»

Из выступления Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила НИКОЛАЕВА на Общественном форуме «Якутия, вперед!» (19 июля 2018 года, г. Якутск):

— Сегодня мы наблюдаем знаковый момент. Якутия находится в преддверии нового этапа своего развития. Происходит естественный процесс обновления на всех уровнях управления.

Я глубоко убежден, что в поисках оптимального нового пути развития мы добьемся успеха. И, на мой взгляд, эта работа должна проводиться под лозунгом «Якутия зовет!». Чтобы подняться на уровень выше, нам надо приглашать лучшие умы и использовать новейшие технологии. Активно привлекать зарубежный и российский капитал. А для этого надо быть открытыми. Такая огромная территория, как наша республика, не должна оставаться изолированной. Привлекая передовых ученых, преподавателей и управленцев, следует сосредоточиться на конкретных мероприятиях. В частности, необходимо добиться реализации всех 12 национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным, на территории Якутии для роста качества жизни северян.

Главная наша цель – модифицировать наше общество. Все развитие должно быть направлено на человека, на его интеллект и овладение им новейших технологий. В этих условиях партии «Единая Россия» необходимо вести открытую работу со всеми силами, выступить в роли главного организатора в деле консолидации всей республики.

Уверен, что Айсен Сергеевич Николаев справится с поставленной задачей. Он показал многолетней практической работой, что может эффективно руководить республикой, умело привлекая единомышленников, толковых и опытных управленцев.

Размещение агитационного материала оплачено из средств избирательного фонда Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»