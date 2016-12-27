Главная елка Алданского района удивила сказкой Джанни Родари

Главная елка Алданского района удивила и очаровала ярким театрализованным представлением, обрадовала детвору традиционными новогодними подарками. Собравшихся на праздник детей и взрослых поздравил с наступающим Новым годом глава района Северин ПОЗДНЯКОВ, пожелал крепкого якутского здоровья, успехов в учебе, а главное — исполнения желаний, посланных волшебнику Деду Морозу.

Учащиеся Алданской школы искусств им. А.Т. Никитина, профессиональные вокалисты из Нижнего Куранаха: Эльвира Вавилова, Даниил Обуткин, Денис Искужин, Виктория Торопова совместно с вокальной студией «Ладушки» (руководитель Марина Русинова) и актерами ТЮЗа (Константин Гаранин, Владимир Волков и Даниил Кезля) сотворили настоящее новогоднее чудо для жителей и гостей города.

Режиссеры представления Артем и Светлана АДОНИНЫ взяли за основу знакомую всем сказку Джанни Родари «Путешествие Голубой Стрелы». Актеры в роли героев из волшебного магазина игрушек были выразительны, заворожили зрителей удивительно органичной игрой. Самым маленьким исполнителям также удалось театральное перевоплощение, а ведь некоторые из них по возрасту были младше зрителей, присутствующих на представлении.

Начальник управления культуры района Евгений ГУЗМАН исполнил роль начальника поезда, он рассказал о подготовке праздника: «В этом году мы обошлись количеством участников в 70 человек. В прошлом году эта цифра доходила до 170. Спектакль был технически сложен, но все задуманное получилось,все благодаря слаженной работе творческой команды, где каждый был на своем месте. Отдельные слова благодарности звукооператору Алексею Сенникову, за профессиональную работу. Надеюсь, новогодняя сказка с волшебными героями детишкам запомнится надолго, как минимум, до следующего года».