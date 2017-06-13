Главная детская премия ищет своего героя!

Кого мы ищем? Лидера, творческую натуру, серьезно увлеченную спортом или наукой.
Может, это Ваш ребенок?
Отправьте заявку, участвуйте и о вашем ребенке узнает вся Якутия!Давайте гордиться нашими детьми вместе!
Номинации:
• «Юный журналист»;
• «Спортсмен года»;
• «Самый творческий»;
• «Юный учёный»;
• «Лидер года (общественник)»;
• «Юный айтишник»;
• «Приз зрительских симпатий» (по итогам онлайн-голосования).
Заявки принимаются до 15 июня 2017 г. на почту keskil_online@mail.ru, по WhatsApp +7 999 244-89-99 с пометкой «Премия Кэскил».
Больше информации на официальном сайте http://keskil14.rucomments powered by HyperComments
Источник: Детское издательство «Кэскил» им. Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа