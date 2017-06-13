Главная детская премия ищет своего героя!

Кого мы ищем? Лидера, творческую натуру, серьезно увлеченную спортом или наукой.

Может, это Ваш ребенок?

Отправьте заявку, участвуйте и о вашем ребенке узнает вся Якутия!Давайте гордиться нашими детьми вместе!

Номинации:

• «Юный журналист»;

• «Спортсмен года»;

• «Самый творческий»;

• «Юный учёный»;

• «Лидер года (общественник)»;

• «Юный айтишник»;

• «Приз зрительских симпатий» (по итогам онлайн-голосования).

Заявки принимаются до 15 июня 2017 г. на почту keskil_online@mail.ru, по WhatsApp +7 999 244-89-99 с пометкой «Премия Кэскил».

Больше информации на официальном сайте http://keskil14.ru