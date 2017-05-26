Главе Вилюйского района грозит уголовное преследование

И.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры РС(Я) Ю.Л. ДИОДОРОВА направила прокурору Вилюйского района Дмитрию ТЕНУ для организации проверки и принятия мер реагирования обращение Егора ДАВЫДОВА о неправомерных действиях главы администрации МР «Вилюйский район» при организации закупки на приобретение произведений искусства (объектов интеллектуальной собственности) и другим вопросам, сообщает ИА SakhaNews.

Е.Давыдов — автор публикаций о договорах главы администрации Вилюйского района без проведения торгов с единственным поставщиком контрактов с ООО «Дизайн-студия «Уран» на строительство к республиканскому Ысыаху-2017 национальных культовых и обрядовых объектов.

В поручении прокуратуры РС(Я), в частности, говорится:

«В рамках проверки надлежит дать оценку правомерности признания за ООО «Дизайн-студия «Уран» исключительных прав на национальные культовые и обрядовые объекты.

При наличии оснований примите полный комплекс мер прокурорского реагирования, включая вынесение постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, направлении материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании».

Напомним, в феврале этого года глава Вилюйского района Якутии Сергей Винокуров по постановлению прокуратуры был оштрафован на 50 тысяч рублей за заключение в сентябре-октябре 2016 года без проведения торгов с единственным поставщиком контрактов с ООО «Дизайн-студия «Уран» на строительство к республиканскому Ысыаху-2017 национальных культовых и обрядовых объектов (священное дерево «Аал-Луук мас», национальное убранство «Тойон тусулгэ», берестяная ураса «Туос ураса», место встречи солнца «Кун корсуу», медная коновязь «Алтан сэргэ»). Стоимость работ тогда составила чуть свыше 30 млн рублей.

Помимо этого прокуратура Якутии направила в Арбитражный суд исковые заявления о признании муниципальных контрактов недействительными, которые фактически были удовлетворены. Так, 3 марта 2017 года данные контракты были расторгнуты (по требованию прокуратуры) администрацией Вилюйского района и ООО «Дизайн-студия «Уран», в том числе подписаны и представлены в суд графики возврата полученных денежных средств в качестве авансов (67% от цены контрактов).

Главное же, что все национальные культовые и обрядовые сооружения, фигурирующие в договорах, были зарегистрированы 2 сентября и 10 октября 2016 года в Российском авторском обществе «Копирус» как объекты интеллектуальной собственности, автором которых явился некто ЯРОЕВ Вячеслав Васильевич, а правообладателем — ООО Дизайн-студия «Уран».

Исключительные авторские права правообладателя ООО Дизайн-студия «Уран» на объекты «Аал-Луук мас» «Тойон тусулгэ», «Туос ураса», «Кун корсуу», «Алтан сэргэ» остаются до сих пор не оспоренными и действующими.

19 апреля администрация Вилюйского района вновь заключила сомнительный (с правовой точки зрения) договор с дизайн-студией «Уран».