Главбух обвиняется в присвоении 690 тыс. руб., уплаченных людьми за ЖКУ

Прокуратура города Удачного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. Н. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества вверенного виновному совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая занимая должность бухгалтера — кассира Удачнинского отделения одного из предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, находясь на рабочем месте обратила в свою пользу денежные средства в размере более 690 тыс. рублей, поступившие для уплаты коммунальных услуг жильцами жилых домов, расположенных на территории г. Удачный, путем не проведения поступивших наличных средств через кассу предприятия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.