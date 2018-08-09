Глава Жиганского района перечислил из бюджета на свой счет 40 тысяч рублей

По словам Алексея Мандарова, деньги требовались для лечения жителю района.

Глава Жиганского национального-эвенкийского района 29 июля издал распоряжение, которым обязал централизованную бухгалтерию направить на его личный счет 40 тысяч рублей, сообщает News.Ykt.Ru.

Мандаров поясняет, что средства выделялись жителю района, обратившемуся за материальной помощью.

«Так надо было. Есть всякие трудности. Человек заболел. Я взял деньги и отдал ему», — сказал в комментарии изданию Алексей Мандаров.

Глава района утверждает, что перечислить деньги напрямую обратившемуся не удалось.

Ранее издание сообщало, что весной в разгар половодья глава района с друзьями отправился на охоту. Для этого были задействованы два вертолета Ми-8 компании «Алмазы Анабара».