Глава якутского села заплатит штраф за нарушение контрактов

Прокуратура Чурапчинского района в ходе осуществления надзора за исполнением федерального законодательства в деятельности муниципального заказчика МО «Хаяхсытский наслег» выявила нарушения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Установлено, что по 3 муниципальным контрактам отчеты об их исполнении в единую информационную систему не размещены.

По данному факту прокуратурой района в отношении главы МО «Хаяхсытский наслег» возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых Управлением федеральной антимонопольной службы по РС(Я) виновному лицу назначены административные штрафы на общую сумму 85 000 рублей.

Кроме того, в ходе проверки вскрыт факт неисполнения администрацией МО «Хаяхсытский наслег» обязательств по оплате исполненного муниципального контракта на поставку горячей воды, заключенного с ГУП «ЖКХ РС(Я)».

В этой связи, прокуратурой района в отношении главы МО «Хаяхсытский наслег» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ — нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управлением федеральной антимонопольной службы по РС(Я) глава привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.