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15 мая 2017, 12:26
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Глава Якутска обсудил развитие города с Советом старейшин

По сложившейся традиции, на днях глава города Якутска Айсен Николаев встретился с членами Совета старейшин.  В ходе встречи старейшины поделились своими видениями по управлению городом, внесли предложения по развитию отдельных отраслей городской инфраструктуры.

Председатель Совета старейшин города Якутска Николай Лепчиков отметил, что за время работы обновленного состава Совета старейшин сложился определенный порядок взаимодействия с руководством городских властей, направленный на решение важнейших вопросов городского хозяйства. Так, с октября 2016 года по апрель 2017 года старейшины рассмотрели вопросы касающиеся, деятельности садово-огороднических товариществ, самовольного строительства, газового хозяйства, похоронного дела и других.

Айсен Николаев поблагодарил старейшин за активное участие в решении актуальных для города вопросов и участие в общественной жизни столицы, также ознакомил с основными итогами пятилетней работы в должности главы города.

Заслуженный учитель РС (Я), Отличник образования Александра Тихонова поделилась своим мнением о создании Дома учителя для профессионального роста и мастерства педагогов, а также внесла предложение об организации льготного проезда на городских автобусных маршрутах для пожилых людей со статусом «Дети войны». Глава города отметил, что рассмотрит вопрос внедрения льготного проезда в городских автобусах для детей войны. Что же касается создания Дома учителя для профессионального роста педагогов, то в ряде общеобразовательных школ города, такая практика уже существует, многие учителя благодаря этому получают практическую помощь в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения педагогического мастерства и самообразования.

Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Почетный строитель РС (Я) Петр Соловьев обратил внимание на вопросы усиления контроля качества за новостройками, в части передачи этих полномочий городу: «Мы, старожилы, очень радуемся тому, что город с каждым годом становится все лучше и краше, строятся новые красивые дома и здания, значительно улучшился архитектурный облик города. Это замечают не только горожане, но и гости, приезжающие из других городов и регионов страны. Но хотелось бы, чтобы за качеством строящихся домов контроль был усилен, чтобы людям в новых домах действительно жилось комфортно». Айсен Сергеевич отметил, что полностью поддерживает мнение Петра Павловича.

Заслуженный агроном ЯАССР, ветеран труда Ксения Баишева поблагодарила главу города за развитие агропромышленного комплекса: «Я как человек, долгие годы проработавший в сфере сельского хозяйства, очень радуюсь тому, что вы, как современный, креативный руководитель уделяете большое внимание развитию агропромышленного комплекса. Особую благодарность хочется выразить за строительство в с. Сырдах круглогодичного тепличного комплекса, где трудятся местные ребята», — сказала Ксения Львовна. Также она внесла предложение по сохранению целостности священной местности «Үс Хатыҥ» и развитию туристической отрасли, которое было поддержано главой города: «Территория архитектурно-этнографического комплекса «Үс Хатыҥ» должна быть защищена от массовых застроек, чтобы вид священной местности оставался целостным. Считаю, что это станет хорошим подспорьем для развития креативного туризма, чтобы люди приезжали к нам не только отдыхать, но и познавать нашу культуру, самобытность, традиции и обычаи».

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Почетный гражданин города Якутска Михаил Попов и заслуженный юрист РС (Я), ветеран труда Кузьма Окороков выразили общее мнение членов Совета старейшин по поддержке кандидатуры действующего главы города на предстоящих выборах. «Мы, члены Совета старейшин, живем в Якутске по 50 и более лет, трудились на различных должностях, и не понаслышке знаем, что такое руководить городом, поэтому вдвойне переживаем за все происходящее. Анализируя и оценивая вашу работу, мы придерживаемся мнения, что городом должны руководить именно вы. Айсен Сергеевич, вы глубоко вникаете в хозяйственные, общественные и другие вопросы города, грамотно отстаиваете интересы горожан на уровне региональных и федеральных властей», — отметили старейшины.

 

 

 

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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