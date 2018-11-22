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22 ноября 2018, 20:18
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Глава Якутска и руководители правоохранительных структур обсудили вопросы и перспективы взаимодействия

Глава города Якутска Сардана Авксентьева 21 ноября провела рабочую встречу с руководителями правоохранительных органов. На встрече речь шла о результатах работы органов правопорядка за 10 месяцев текущего года и о планах по дальнейшей совместной работе.

Начальник МУ МВД РФ «Якутское» Николай Кульбертинов отметил в целом положительные показатели – снижение общего количества правонарушений на 12,9 % и улучшение раскрываемости преступлений. При этом на 3,9 % выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. По мнению Николая Кульбертинова, на рост повлияло изменение в Уголовном кодексе РФ, по которому похищение денег с банковских карт теперь квалифицируется по ч. 3 ст. 158 УК РФ как тяжкое преступление. Подростковая преступность снизилась на 17,8 %, в отличие от преступлений, совершенных женщинами, в основном, это преступления против личности.

Приказом министра внутренних дел республики в Якутске создается 4-е городское отделение полиции, то есть восстанавливается прежняя структура, когда одно отделение полиции обеспечивает два муниципальных округа, сообщил Николай Кульбертинов. Новое отделение разместится по ул. Дзержинского, 16/1, сегодня городские власти оказывают помощь в ремонте помещения.

Начальник полиции озвучил ряд вопросов, требующих совместного решения с властями, таких как открытие дополнительного наркологического кабинета для медицинского освидетельствования ближе к центру города, эффективное использование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в мероприятиях по профилактике правонарушений.

 

Николай Кульбертинов поддержал предложение главы Якутска о проведении городского конкурса среди участковых уполномоченных полиции.

«Конкурс с достойным призом за победу и всенародным голосованием поднимет авторитет участковых в обществе. Ребята воспрянут духом, получив поддержку народа, их работу оценит весь город», — отметил он.

Заслушав информацию врио начальника Центра по противодействию экстремизму МВД РС (Я) Сергея Окорокова, глава Якутска предложила разработать совместный план по информированию населения через СМИ для предупреждения проявлений экстремизма в обществе.

Начальник Якутского отдела вневедомственной охраны – филиала Управления вневедомственной охраны Росгвардии по РС (Я) Вусал Ахмедов сообщил, что в Якутске под охраной находится 849 объектов разных форм собственности. Из 209 образовательных учреждений сотрудниками Росгвардии охраняется 189 объектов, не охваченными остаются образовательные учреждения в некоторых пригородах.

С целью расширения зон обслуживания Якутский отдел вневедомственной охраны обратился к городскому руководству с просьбой ходатайствовать перед Главным управлением вневедомственной охраны о снижении установленного тарифа по охране объектов, который составляет в настоящее время 17,63 рублей в час.

Обеспокоенность главы города вызвала информация, что находящиеся под охраной 193 объекта торговли не имеют паспортов безопасности. Причина – в отсутствии утвержденного, согласно постановления правительства РФ № 1293 от 19 октября 2017 года, перечня объектов торговли.

Заместитель начальника Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте Олег Куканов проинформировал о работе сотрудников транспортной полиции. Всего в 2018 году было досмотрено порядка 22 тысяч воздушных судов, 923 тысячи пассажиров, пресечено 186 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, выявлено 44 преступления на транспорте. Из самых резонансных происшествий месяц назад произошла попытка пронести в здание аэровокзала предмет, похожий на гранату.

Начальник Управления ФСИН России по Республике Саха (Якутия) Владислав Дзюба обратил особое внимание на двукратное увеличение повторной преступности по городу Якутску среди граждан, осужденных или подследственных, но находящихся без изоляции от общества в связи с гуманизацией уголовного законодательства. Основной причиной он считает проблемы с организацией исправительных работ. Глава города согласилась, что по этому вопросу следует провести отдельное совещание с участием структурных подразделений и территориальных управлений городского округа.

На совещании также заслушали информацию начальника Следственного отдела по г. Якутску Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) Константина Шкулепо. Сардана Авскентьева поручила управлению по взаимодействию с правоохранительными органами направить в Следственный отдел план мероприятий Окружной администрации по противодействию коррупции.

По всем вопросам и предложениям, внесенным на первой встрече Сарданы Авксентьевой с правоохранительными органами, будут приняты соответствующие решения.

Источник: Якутск.рф
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