Глава Якутии знает куда потратить деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба

Глава республики Егор Борисов в ходе рабочего визита в Центр кластерного развития «Якутия» заявил о необходимости создания в республике Фонда поддержки местного производства.

«Думаю, что до конца года мы создадим такой фонд. По предварительным данным, его объём составит 1,5-2 миллиарда рублей», – сказал Егор Борисов.

Ориентировочно финансирование фонда будет осуществляться за счет средств от продажи части акций компании «АЛРОСА-Нюрба».

Кроме того, Ил Дархан поручил членам кабинета министров республики ускорить принятие решения об уменьшении процентной ставки по упрощённой системе налогообложения до 3% для субъектов предпринимательства, за исключением занятых в торговле, строительстве и финансовой сфере.

Глава региона в очередной раз подчеркнул, что львиная доля налоговых поступлений в доходную часть регионального бюджета обеспечивается четырьмя крупными промышленными компаниями – «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Якутуголь», и всего 20% – тысячами других предприятий республики.

Борисов напомнил, что в новой Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2030 года большое внимание уделено развитию местного производства и услуг, ориентированных на внутреннее потребление. В первую очередь речь идет о лесопромышленном комплексе, алмазно-гранильной и ювелирной отраслях, лёгкой промышленности, производстве сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, народных промыслах, выпуске сувенирной продукции. Ил Дархан видит в развитии местного производства второй магистральный путь, призванный обеспечить высокие темпы социально-экономического роста республики.

При этом, сделал акцент Егор Борисов, нужно обязательно учитывать территориальные особенности, в частности, непомерные транспортные расходы. По его мнению, товары, потребляемые на внутреннем рынке республики, следует, во-первых, производить на месте, чтобы не нести лишних издержек. А во-вторых, производить в Якутии только такие товары, которые можно перевозить с минимальными затратами.

Руководитель региона попросил местных производителей сосредоточить внимание на проблемах, которые требуют государственной поддержки. В ходе встречи, прошедшей 23 мая в формате открытого диалога, предприниматели озвучили разные предложения по развитию местного производства, обеспечению конкурентоспособности местных товаров, стимулированию спроса на производимую продукцию, формированию сбытовой системы. Участники мероприятия поддержали предложение Егора Борисова о важности кооперирования по узким специализациям для достижения общего результата.