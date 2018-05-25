Глава Якутии выразил соболезнования родным погибших в Булгунняхтахе

Глава республики Егор Борисов выразил соболезнования родным и близким погибших в Булгунняхтахе. Сегодня в ходе стрельбы в селе погибли шесть человек, в том числе и сам преступник.

«Глубоко потрясен известием об убийстве в селе Булгунньахтах. Это страшная трагедия. Выражаю свои соболезнования родственникам и близким мужчин, женщины и ребенка, погибших от рук убийцы. Искренне сочувствую вашему горю, разделяю с вами боль утраты», — сказал Егор Борисов. Он сообщил, что правительство республики окажет помощь родственникам погибших.

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