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Общество
24 мая 2018, 21:54
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Глава Якутии выразил соболезнования родным погибших в Булгунняхтахе

Глава республики Егор Борисов выразил соболезнования родным и близким погибших в Булгунняхтахе. Сегодня в ходе стрельбы в селе погибли шесть человек, в том числе и сам преступник.

«Глубоко потрясен известием об убийстве в селе Булгунньахтах. Это страшная трагедия. Выражаю свои соболезнования родственникам и близким мужчин, женщины и ребенка, погибших от рук убийцы. Искренне сочувствую вашему горю, разделяю с вами боль утраты», — сказал Егор Борисов. Он сообщил, что правительство республики окажет помощь родственникам погибших.

Тревожная весть застала Ил Дархана в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит международный экономический форум.

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