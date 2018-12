Глава Якутии встретился с Миллером

View this post on Instagram

Встреча в верхах 🤝 . Источник @nikolaev_aisen Сегодня, в пятницу, встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. "Газпром" для Якутии — важнейшая структура.. С запуском "Силы Сибири" значение якутского газа станет огромным не только для Яктутии, но для и всей нашей страны. Обсудили с руководителем корпорации ряд стратегических вопросов, связанных с будущим развитием газовой промышленности в Якутии и на Дальнем Востоке в целом. "Газпром" уже сейчас оказывает большую помощь в подготовке кадров для разных отраслей. Сегодня мы достигли договорённости, что на линейных объектах (газопроводах) весь персонал уже в ближайшее время будет состоять из жителей нашей республики. Будем усиливать работу по подготовке специалистов для добычи газа, чтобы и на добычных объектах тоже работали в основном жители Якутии. Также обсудили участие нашей якутской науки в дальнейшем строительстве и эксплуатации объектов "Гзпрома". Кроме того, проговорили детали предстоящего строительства физкультурно-оздоровительных комплексов по программе «Газпром — детям» в Алдане, Нерюнгри, Якутске и Ленске. По моей просьбе в следующие годы Алексей Миллер согласился включить строительство объекта по этой программе в Олекминске. . #sakhalife #айсенниколаев #алексеймиллер