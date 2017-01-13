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Политика
12 января 2017, 22:33
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Глава Якутии встретился с главными редакторами ведущих СМИ

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Сегодня, 12 января глава Якутии Егор БОРИСОВ встретился с главными редакторами ведущих СМИ. На встречу были приглашены главный редактор Якутского Саха Информационного агентства Вячеслав СТРУЧКОВ, главный редактор Сетевого издания SakhaLife София БУЛЧУКЕЙ, главный редактор информагентства News.Ykt.ru Антон ЖОНДОРОВ, первый заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий ОБЕДИН, вместо главного редактора газеты «Кыым» Ивана ГАВРИЛЬЕВА пришел его представитель, редактор газеты «Эдэр саас» Надежда САМСОНОВА, главный редактор газеты «Саха сирэ» Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, главный редактор газеты «Якутия» Виталий АНДРИАНОВ, президент НВК САХА Иван АНДРОСОВ и главный редактор газеты «Эхо столицы» Александр ПРОКОПЬЕВ.
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Это была не пресс-конференция, а открытый разговор, обмен мнениями по актуальным вопросам развития СМИ, ответственности журналиста в современном обществе, диалоге общества и власти. Пользуясь случаем, журналисты довели свои конкретные предложения по усовершенствованию взаимодействия правительства, министерств и ведомств со СМИ.
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В числе прочего, Егор Афанасьевич отметил, что правительству республики необходимо работать и с негосударственными СМИ. В этом году правительство распределило определенную сумму на гранты независимым СМИ. Ил Дархан считает, что эту сумму надо увеличить. В 2018-2019 годах сумма грантов для негосударственных СМИ будет увеличена, заявил Егор Борисов. – Если Бюджет-2017 будет корректироваться, эта сумма так же может быть увеличена уже в текущем году.
Глава республики отметил, что во многом от СМИ зависит настроение людей, призвал поддерживать местное производство и общественные инициативы.
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Егор Борисов считает, что в Якутии есть такое явление как авторская журналистика. В то же время, он призвал отличать политику от политиканства, манипулирования общественным мнением, которые особенно усиливаются в период выборных кампаний и других значимых моментов жизни общества.
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Глава республики отметил, что готов встречаться с главными редакторами в таком формате раз в квартал. «Вы будете спорить со мной, друг с другом, будем лучше понимать друг друга, вырабатывать общие подходы», — отметил Егор Борисов.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SakhaLife
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