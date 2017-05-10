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10 мая 2017, 7:30
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Глава Якутии возложил цветы к монументу «Воинам–победителям»

9 МАЯ Егор Борисов принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Воинам–победителям» и военно-патриотическом параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Якутии возложил цветы в знак памяти героям фронта и героям тыла, землякам, погибшим на полях сражений Второй мировой войны, умершим в более поздние годы, замученным в концлагерях и без вести пропавшим, всем тем, кто не дожил до Дня Великой Победы.

Обращаясь к ветеранам тыла и войны, детям войны, всем участникам торжественного собрания на площади Победы, Егор Борисов отметил, что сегодня страна отмечает главный и самый любимый праздник. «Ровно 72 года тому назад в Берлине была уничтожена  гитлеровская армия и свершилась Великая Победа!», — провозгласил Ил Дархан. Он напомнил, что в Великой Отечественной войне приняло участие более 35 миллионов наших соотечественников, к скорби многих семей страна потеряла более 27 миллионов человек. Как подчеркнул Борисов, якутский народ наряду с другими принимал активное участие во всех сражениях. Более 60 тысяч якутян были призваны на защиту Родины, половина из них героически пала на полях сражений. Глава республики вспомнил имена выдающихся якутян-защитников Отечества, прогремевших на весь Союз.

— Мы сегодня отдаем дань уважения всем, кто защищал нашу Отчизну, и мы помним имена тех людей, которые подняли на очень высокую планку понятия патриотизм, ответственность перед Родиной. Это снайперы Фёдор Охлопков, Иван Кульбертинов, Дмитрий Гуляев, танкист Михаил Космачев, сапер Георгий Шавкунов, пехотинцы Клавдий Краснояров, Владимир Лонгинов,Фёдор Попов. Они прославляли нашу Якутию, как и многие другие жители республики, воевавшие на фронтах Великой Отечественной, — сказал Борисов.

Как он подчеркнул, нынешнее молодое поколение глубоко чтит историю своей страны, преклоняется перед мужеством старшего поколения.  Егор Афанасьевич отметил активное участие молодежи в проведенной 7 мая на площади Победы патриотической акции «Свеча памяти», в которой приняли участие тысячи якутян, включая студентов и школьников.

В завершение своей речи глава сообщил, что торжество продолжится шествием Бессмертного полка, в котором каждый участник несёт портреты своих близких, истинных героев Якутии – участников войны.

От имени ветеранов на торжественной церемонии выступил участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, заслуженный работник народного хозяйства республики Кирилл Павлов.

– Наша советская армия одержала великую победу для всех народов мира! Эта победа была достигнута массовым героизмом советских солдат и офицеров, беспримерным трудом всего советского народа, огромной организаторской работой Коммунистической партии, советского правительства под руководством великого полководца Иосифа Виссарионовича Сталина, – сказал участник войны.

Кирилл Егорович также напомнил, что победа была одержана титаническими усилиями и огромными жертвами советского народа.

– Они погибли, чтобы мы с вами жили счастливо! Мы скорбим и помним их. Наши народы никогда не забудут их великий подвиг. В каждом городе, селе республики строятся памятники, мемориалы, обелиски, создаются музеи славы, издаются книги памяти, мемуары. Всё для того чтобы имена и подвиги павших воинов-якутян были сохранены в истории нашей Якутии и служили примером для подражания всех грядущих поколений! – заключил Кирилл Павлов.

От имени всех ветеранов войны и тыла Кирилл Егорович выразил благодарность лично главе республики Егору Борисову за «дальновидную, кипучую и многогранную деятельность, которую он проводит во имя процветания нашей республики».

От имени молодежи слово взял студент 3 курса агротехнологического факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии Роман Базгаев, который  заверил, что молодые якутяне будут бережно хранить светлую память героев Якутии и передадут ее своим детям.

После церемонии возложения цветов Ил Дархан принял военно-патриотический парад и присоединился к участникам Всероссийской акции «Бессмертный полк».

www.egorborisov.ru

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Источник: Фото Марии Васильевой (ЯСИА)
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