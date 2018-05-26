Глава Якутии — Ущерб от паводка может превысить 1 млрд рублей

Цитата ТАСС:

Ущерб от масштабного паводка в Якутии, от которого пострадали более 1 тыс. жилых домов в 37 населенных пунктах в 11 районах региона, может превысить 1 млрд рублей, сообщил глава региона Егор Борисов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В этом году от первой волны паводка на реках Якутии пострадали около 1,2 тыс. жилых домов в 37 населенных пунктах в 11 районах республики. Затопило дома более 4 тыс. человек. По предварительным расчетам, предполагаемый ущерб выйдет за миллиард рублей. Уже вчера [в среду] было 960 млн рублей, при том, что в нескольких населенных пунктах ущерб еще не подсчитан», — сказал Борисов.