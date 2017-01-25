Глава Якутии улучшил позицию в медиарейтинге руководителей субъектов России

Глава Якутии Егор БОРИСОВ улучшил позиции в медиарейтинге руководителей субъектов России сразу на девять пунктов и по итогам 2016 года занимает в нем 13 место. Среди губернаторов регионов Дальнего Востока Ил Дархан оказался на втором месте. Такие данные обнародовала компания «Медиалогия».
В течение года СМИ сообщали, что Егор Борисов выступил с ежегодным посланием парламенту республики и общественности, а также принял участие во встрече с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалось социально-экономическое положение региона и перспективы развития. Ил Дархан рассказал, что прошедшие в Якутске Международные спортивные игры «Дети Азии» в этом году посетило рекордное количество участников, и Россия как основательница соревнований снова проведет игры через 8 лет. Кроме того, глава региона посетил церемонию открытия МСИ «Дети Азии» и пригласил американского актера Леонардо ди Каприо в Якутию.
|Главы регионов в 2016 году
|№
|Перемещение
|Персоны
|Регион
|Кол-во сообщений
|МедиаИндекс
|1
|0
|СОБЯНИН Сергей Семенович
|Москва
|250 707
|563 943,94
|2
|+1
|КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|Чечня
|130 030
|209 308,42
|3
|-1
|АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|Крым
|98 833
|202 242,17
|4
|0
|МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|Татарстан
|82 706
|201 244,97
|5
|0
|ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|Московская обл.
|175 274
|197 181,30
|6
|+2
|КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|Свердловская обл.
|63 872
|124 243,40
|7
|-1
|ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|Челябинская обл.
|58 323
|119 925,73
|8
|new
|ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|Тульская обл.
|48 028
|110 585,10
|9
|-2
|КОМАРОВА Наталья Владимировна
|Ханты-Мансийский АО
|37 715
|103 636,33
|10
|+1
|ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
|Санкт-Петербург
|52 719
|103 126,20
|11
|+1
|МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович
|Приморский край
|41 606
|101 442,58
|12
|+2
|ЯКУШЕВ Владимир Владимирович
|Тюменская обл.
|34 980
|93 862,77
|13
|+9
|БОРИСОВ Егор Афанасьевич
|Саха
|26 742
|83 937,80
|14
|+13
|РАДАЕВ Валерий Васильевич
|Саратовская обл.
|46 713
|74 704,80
|15
|0
|МЕРКУШКИН Николай Иванович
|Самарская обл.
|34 485
|74 514,02