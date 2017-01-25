Глава Якутии улучшил позицию в медиарейтинге руководителей субъектов России

Глава Якутии Егор БОРИСОВ улучшил позиции в медиарейтинге руководителей субъектов России сразу на девять пунктов и по итогам 2016 года занимает в нем 13 место. Среди губернаторов регионов Дальнего Востока Ил Дархан оказался на втором месте. Такие данные обнародовала компания «Медиалогия».

В течение года СМИ сообщали, что Егор Борисов выступил с ежегодным посланием парламенту республики и общественности, а также принял участие во встрече с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалось социально-экономическое положение региона и перспективы развития. Ил Дархан рассказал, что прошедшие в Якутске Международные спортивные игры «Дети Азии» в этом году посетило рекордное количество участников, и Россия как основательница соревнований снова проведет игры через 8 лет. Кроме того, глава региона посетил церемонию открытия МСИ «Дети Азии» и пригласил американского актера Леонардо ди Каприо в Якутию.

Главы регионов в 2016 году № Перемещение Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 250 707 563 943,94 2 +1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 130 030 209 308,42 3 -1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 98 833 202 242,17 4 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 82 706 201 244,97 5 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 175 274 197 181,30 6 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 63 872 124 243,40 7 -1 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 58 323 119 925,73 8 new ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 48 028 110 585,10 9 -2 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 37 715 103 636,33 10 +1 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 52 719 103 126,20 11 +1 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 41 606 101 442,58 12 +2 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 34 980 93 862,77 13 +9 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 26 742 83 937,80 14 +13 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 46 713 74 704,80 15 0 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 34 485 74 514,02