ВИП-селфи: Глава Якутии участвует в российском флеш-мобе #ПОДНИМИГОЛОВУ

Сегодня, 12 апреля Россия с гордостью отмечает Всемирный день космонавтики. Страна, сын которой – Юрий ГАГАРИН первым полетел в космос, запустила флеш-моб #ПОДНИМИГОЛОВУ. Идея родилась на форуме ОНФ в Санкт-Петербурге «Правда и справедливость».

Идея заключается в том, чтобы в 9 часов 07 минут по московскому времени выложить в соцсети свое селфи или видеоселфи с поднятой в небо головой. Тем самым, россияне проявляют патриотизм, воздают дань уважения нашим космонавтам и ученым-конструкторам. Официальные хэштэги акции #ПОДНИМИ ГОЛОВУ и #ПОЕХАЛИ.

Глава Якутии Егор БОРИСОВ выложил свое фото в соцсети, приняв участие в российском флеш-мобе.