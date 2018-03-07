Глава Якутии станет гостем телепередачи сегодня в 19:15

Сегодня, 7 марта, Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов примет участие в телепередаче «Үтүө киэһэнэн» («С добрым вечером») на НВК «Саха», посвящённой Международному женскому Дню 8 марта.

В телепередаче Егор Борисов расскажет о своей семье, детях. Ведущие НВК «Саха» Гея Буртахова и Сардана Сивцева обсудят с Ил Дарханом вопросы демографии, поддержки многодетных семей, материнства в Якутии.

Телепередачу покажут на телеканале НВК «Саха» сегодня, 7 марта, в 19 часов 15 минут по якутскому времени. Повтор телепередачи состоится в субботу, 10 марта, в 15 часов 30 минут.