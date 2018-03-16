Глава Якутии примет участие в передаче «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24»

Сегодня, 16 марта, Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ примет участие в телепередаче «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24»,

посвящённой Посланию президента РФ Федеральному Собранию.

Егор Борисов обсудит с ведущим Алексеем СОКОЛОВЫМ как будут реализованы основные направления Послания Президента РФ на территории Республики Саха (Якутия), в том числе вопросы занятости населения, здравоохранения, жилищного и дорожного строительства. Большое внимание в разговоре будет уделено промышленным районам Якутии и развитию города Якутска как центра республики.

Эфир состоится сегодня, 16 марта, на телеканале «Якутия 24» в 19 часов 15 минут по якутскому времени.