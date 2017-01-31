Глава Якутии поручил проверить массовую командировку госслужащих в Красноярск

Глава Якутии Егор БОРИСОВ в понедельник, 30 января, провел планерное совещание с руководством правительства и администрации главы и правительства РС (Я).

На совещании был также рассмотрен вопрос о недавней командировке делегации депутатов Ил Тумэна и руководителей некоторых исполнительных органов власти Якутии в город Красноярск – глава Якутии выразил сомнение в ее целесообразности.

Напомним, что SakhaLife и ИГ «В Якутии.ру» сообщили о командировке многочисленной делегации в Красноярск в период Голден Гран-при «Иван Ярыгин», предположив, что высокопоставленные чиновники и депутаты Ил Тумэна по надуманной командировке за счет бюджета съездили поболеть на соревнованиях по вольной борьбе. В скандальной командировке в период престижных соревнований были замечены Иван ПАВЛОВ, замруководителя ГоскомАрктики, депутаты Ил Тумэна Александр УАРОВ, Павел ПИНИГИН, Дмитрий САВВИН, Иван АНДРОСОВ и другие. «Страстные ВИП-болельщики исхитрились съездить на мемориал Ярыгина за счет бюджета» http://sakhalife.ru/strastnyie-vip-bolelshhiki-ishitrilis-sezdit-na-memorial-yaryigina-za-schet-byudzheta/ Эта новость вызвала активные возмущенные обсуждения в соцсетях.



«Непонятно, так ли нужна была эта командировка, цели неясные, делегация многочисленная, расходуются бюджетные средства. Если это частная поездка, например, поболеть на соревнованиях, то поездку нужно оплачивать за свой счет!» — подчеркнул Егор Борисов.

Ил Дархан дал поручение главе правительства Евгению ЧЕКИНУ и руководителю АГиП Федору БОРИСОВУ провести тщательную проверку по данному факту и усилить контроль за эффективностью командировок государственных служащих, сообщается на персональном сайте Егора Борисова.



Источник: egorborisov.ru