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Политика
31 января 2017, 11:51
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Глава Якутии поручил проверить массовую командировку госслужащих в Красноярск

Глава Якутии Егор БОРИСОВ в понедельник, 30 января, провел планерное совещание с руководством правительства и администрации главы и правительства РС (Я).
На совещании был также рассмотрен вопрос о недавней командировке делегации депутатов Ил Тумэна и руководителей некоторых исполнительных органов власти Якутии в город Красноярск – глава Якутии выразил сомнение в ее целесообразности.
Напомним, что SakhaLife и ИГ «В Якутии.ру» сообщили о командировке многочисленной делегации в Красноярск в период Голден Гран-при «Иван Ярыгин», предположив, что высокопоставленные чиновники и депутаты Ил Тумэна по надуманной командировке за счет бюджета съездили поболеть на соревнованиях по вольной борьбе. В скандальной командировке в период престижных соревнований были замечены Иван ПАВЛОВ, замруководителя ГоскомАрктики, депутаты Ил Тумэна Александр УАРОВ, Павел ПИНИГИН, Дмитрий САВВИН, Иван АНДРОСОВ и другие. «Страстные ВИП-болельщики исхитрились съездить на мемориал Ярыгина за счет бюджета» http://sakhalife.ru/strastnyie-vip-bolelshhiki-ishitrilis-sezdit-na-memorial-yaryigina-za-schet-byudzheta/ Эта новость вызвала активные возмущенные обсуждения в соцсетях.

«Непонятно, так ли нужна была эта командировка, цели неясные, делегация многочисленная, расходуются бюджетные средства. Если это частная поездка, например, поболеть на соревнованиях, то поездку нужно оплачивать за свой счет!» — подчеркнул Егор Борисов.
Ил Дархан дал поручение главе правительства Евгению ЧЕКИНУ и руководителю АГиП Федору БОРИСОВУ провести тщательную проверку по данному факту и усилить контроль за эффективностью командировок государственных служащих, сообщается на персональном сайте Егора Борисова.

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Источник: egorborisov.ru
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