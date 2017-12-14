Глава Якутии подписал соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве РФ

13 декабря в Москве состоялась встреча Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с руководителем Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константином Носковым. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, а также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и данной организацией.

Документ предусматривает научное, информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое сотрудничество по вопросам реализации в Якутии программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года. Среди направлений совместной деятельности – разработка нормативной правовой базы, обмен аналитическими данными, организация и проведение экспертиз в области реализации на территории региона федеральных государственных программ, формирование предложений в инвестиционной сфере, внедрение инновационных подходов в госуправлении и другие мероприятия.

В рамках соглашения Аналитический центр при Правительстве РФ будет осуществлять методологическую и информационную поддержку по реализации программы «Цифровая экономика РФ» в Якутии, оказывать содействие в обучении региональной команды и привлекать заинтересованные организации федерального уровня к развитию в регионе проектов цифровой экономики.

С момента запуска федеральной программы «Цифровая экономика РФ» аналитический центр выполняет функции проектного офиса, рассказал Константин Носков. Сотрудничество с регионами пока только отлаживается, но Якутия стала одним из первых субъектов, активно включившихся в этот процесс.

Как отметил Егор Борисов, сегодня республика стремится к увеличению охвата населения широкополосным доступом в интернет с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек. С учетом огромной территории республики, большой потенциал цифровизации видится в решении прикладных задач в области ЖКХ, образования, государственного управления.

Константин Носков выделил хорошие результаты Якутии по внедрению цифровых технологий в здравоохранении. Он полагает, что опыт республики уже можно смело транслировать на федеральный уровень в качестве одной из лучших региональных практик. Также руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ напомнил, что Республика Саха (Якутия) признана одним из трех победителей всероссийского конкурса «Проектный Олимп» в номинации «Организация и деятельность проектных офисов». Исходя из этого, считает Носков, республике пора более активно включаться в проектную деятельность и на федеральном уровне, например, попытаться попасть в пул проектов, формируемых Министерством транспорта РФ.

– Обязательно будем участвовать, — заверил глава Якутии. — У нас по транспорту есть очень хороший проект, который мы прорабатывали, и будем продвигать дальше. Это создание транспортно-логистического центра в Якутске. Завершение строительства железнодорожной ветки до столицы республики, возведение мостового перехода через Лену, развитие судоходства и возрождение морского порта Тикси открывают возможности создания перспективного транспортного коридора из Азии в Европу. Речь идёт о проекте с уникальным геостратегическим потенциалом.

Однако природно-климатические особенности крупнейшего региона страны, его ограниченные логистические возможности в некоторых случаях не учитываются или учитываются недостаточно, подчеркнул Егор Борисов. Так, при оценке конкурентности в рейтинге эффективности госзакупок Якутия ставится в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом и другими субъектами, где гораздо более развита транспортная сеть, а плотность населения значительно выше. Кроме того, по мнению Егора Афанасьевича, составители рейтингов зачастую не учитывают реалии досрочного завоза грузов в районы Крайнего Севера, когда добиться конкуренции поставщиков вообще практически невозможно, стоит задача найти хотя бы единственного поставщика, готового работать при сроках оборачиваемости вложенных средств в полтора-два года.

Константин Носков согласился с этими доводами, пообещав, что все предложения Республики Саха (Якутия) относительно изменений методики оценки региональных госзакупок будут внимательно рассмотрены.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой по основным вопросам социально-экономического развития страны в сферах финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды, стратегического планирования, проектного управления, регионального развития, открытых данных, социально-трудовых отношений, образования, здравоохранения, инноваций, информационных технологий и других вопросов. К обсуждению привлекаются представители федеральных и региональных органов власти, предприятий, общественных объединений, отраслевых союзов и ассоциаций. С их участием регулярно проводятся круглые столы и семинары. Аналитические записки по итогам экспертных обсуждений направляются в Правительство Российской Федерации.

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Правительства РС(Я) Михаил Осипов, министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Данил Саввинов, специалисты Аналитического центр при Правительстве РФ.