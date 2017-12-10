Глава Якутии объявил день траура

9 ДЕКАБРЯ Егор Борисов подписал Указ Главы Республики Саха (Якутия) об объявлении 11 декабря 2017 года днём траура в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием на федеральной автодороги «Колыма».

В этот день на всей территории республики будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные передачи и мероприятия.

От имени руководства республики и от себя лично глава Якутии выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе. «Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой», — обратился Егор Борисов к родственникам жертв аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 8 декабря. На высокой скорости столкнулись большегруз и автомобиль «УАЗ», выполнявший пассажирский рейс. В результате страшного удара транспортные средства загорелись. Госпитализированы трое пострадавших, тела девятерых жертв, в том числе малолетнего ребенка, доставлены в Нижний Бестях.