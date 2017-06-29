Глава Якутии объявил благодарности

Распоряжение главы Республики Саха (Якутия) «Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)»

За заслуги в области культуры и искусства, предпринимательства, вклад в реализацию государственной национальной политики в Республике Саха (Якутия), сохранение и развитие культуры и духовности многонационального народа республики, социально—экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд объявить

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГАМАЕВУ Валерию Сосланбековичу, председателю осетинской общины «Фарн» Мирнинского отделения общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)»;

РАХМАТУЛЛИНУ Мониру Гарифулловичу, председателю татаро-башкирской общины «Туган тел» Мирнинского отделения общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)»;

РЯЗАНСКОМУ Николаю Николаевичу, индивидуальному предпринимателю, Амгинский улус (район);

ТАРСКОМУ Александру Лаврентьевичу, заместителю генерального директора открытого акционерного общества «Кинотеатр Центральный», город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. 28 июня 2017 года. № 563-РГ

Распоряжение главы Республики Саха (Якутия) «Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)»

За заслуги в области алмазодобывающей промышленности, водного транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд объявить

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

КАРПОВУ Алексею Борисовичу, электрогазосварщику Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ШАБЛИКОВУ Николаю Валерьевичу, заместителю директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, г. Москва

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ. 28 июня 2017 года. № 564-РГ