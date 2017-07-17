Глава Якутии обсудил с членами правительства сложившуюся чрезвычайную ситуацию в республике

В ходе расширенного планёрного совещания с участием членов правительства республики Егор Борисов заявил, что отменяет свои ранее запланированные командировки за пределы Якутии в связи с продолжающимися лесными пожарами и сложной паводковой ситуаций в бассейне Колымы.

На этой неделе Борисов должен был вылететь в Москву для участия в заседании оргкомитета по проведению III Восточного экономического форума под председательством полпреда Президента РФ в ДФО, вице-премьера Правительства России Юрия Трутнева. Также по личному приглашению Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на 20 июля был запланирован визит главы Якутии в Бишкек.

Вместо этого Егор Афанасьевич будет непосредственно заниматься решением проблем, которые сегодня больше всего волнуют якутян. Также он намерен отправиться в северные районы республики.

В рамках совещания Ил Дархан потребовал отчёты у членов правительства по всем резонансным темам, прежде всего, по пожароопасной обстановке в лесах Якутии. Как доложил первый вице-премьер Алексей Колодезников, по состоянию на утро 17 июля зарегистрировано 19 пожаров, из них локализовано 9 (для сравнения, вчера на территории республики бушевало 20 пожаров). По словам Колодезникова, работа по локализации лесных пожаров не прекращается.

Что касается паводка, то в селе Сватай Среднеколымского улуса идёт незначительное снижение уровня воды – всего на 2-3 см. в сутки. Уровень воды составляет 760 см, что выше критического на 10 см. Уровень воды повышается в селе Аргахтах Среднеколымского района. По селу Андрюшкино угрозы подтопления нет, уровень воды составляет 930 см при критическом 1000 см.

Из-за подъёма уровня воды подтоплен населённый пункт Бяс-Кюель Олёкминского улуса, однако за прошедшие сутки уровень воды там снизился на 40 см. Также на реке Чара в Олёкминском районе был подтоплен пос. Токко. Для координации действий и мониторинга паводковой обстановки в администрации муниципального образования работает оперативный штаб. Вода отступила, сейчас селяне готовят документы для возмещения ущерба.

В связи с обильными дождями на юге Якутии и в Иркутской области в верховьях Лены на участке Витим-Ленск (в пределах Ленского района) на 16-17 июля сформировались максимальные уровни воды. Вследствие выхода волн дождевых паводков с рек Витим и Олёкма в пределах Олёкминского района также наблюдается рост воды. Уровень воды составляет 160 см. Этого уровня не хватает для полноценной навигации, но работы идут. Также низкий уровень воды регистрируется на Алдане и Индигирке. «Арктическая навигация начнётся 3-8 августа», – проинформировал Колодезников.

Егор Борисов ещё раз обратил внимание членов правительства на повышенную задымлённость на территориях центральных районов республики. В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района фиксируется превышение содержания в воздухе вредных веществ. По центральной Якутии прошли умеренные дожди, которые, однако, не оказали существенного влияния на улучшение пожароопасной ситуации. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, обильных дождей здесь не предвидится.

Далее глава Якутии остановился на проблемах по выплате заработной платы. В качестве негативного примера он привёл ситуацию в ООО «Строитель» из посёлка Сангар Кобяйского района. Работники этого предприятия сообщили Борисову, что заработная плата не выплачивается им уже четыре месяца.

По сведениям вице-премьера Алексея Дьячковского, общий объём задолженности по заработной плате в республике составляет 126 млн. рублей, при этом больше половины – задолженность по предприятиям, находящимся в стадии банкротства. Соответствующий мониторинг осуществляется постоянно Государственной инспекцией труда по РС(Я), Прокуратурой РС(Я) и органами исполнительной власти региона.

Егор Борисов потребовал отчёта по восстановлению моста через реку Куйдусун в Томпонском районе, соединявшего сёла Томтор и Орто-Балаган. Как отчитался министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семён Винокуров, все материалы для восстановления моста завезены, но в непредсказуемой горной речке опять поднялся уровень воды. По данным администрации, село Орто-Балаган полностью обеспечено продуктами питания, медикаментами и топливно-энергетическими ресурсами. «Ускорьте работы, люди должны приступить к сенокосу», – поручил глава. По мнению министра, необходимо капитально укрепить мост, так как в 2016 году этот мостовой переход также был разрушен.

На совещании глава поднимал и другие резонансные темы, по выбросу газа на Талаканском месторождении, факту избиения нарушителя правил дорожного движения инспектором ГИБДД и другие. Отдельно, на примере встречи с активом Алданского района, Егор Борисов затронул вопрос качества реализации своего указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан, основные положения которого вступили в силу с 1 июля текущего года.

Подводя итоги совещания, Егор Борисов призвал членов Правительства РС(Я) и руководителей министерств лично давать исчерпывающие комментарии по всем актуальным проблемам.

«Рассказывайте, как есть, что происходит, какая работа проводится для улучшения ситуации. В условиях отсутствия информации всегда возникают слухи. По многим резонансным темам я лично информирую население, хотя в первую очередь это должны делать органы исполнительной власти. У нас мудрый народ, не бойтесь говорить правду», – резюмировал Ил Дархан.