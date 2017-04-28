Глава Якутии о трудоустройстве выпускников

Инициатива Северо-Восточного федерального университета по привлечению специалистов в села расширит свои возможности.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов предложил руководителям вузов, кабинету министров, главам поселений разработать новый механизм по отбору проектов выпускников и поручил правительству выделить средства на их реализацию. Об этом глава сообщил сегодня, 28 апреля, на форуме «Выпускник-2017: «За новое село!»

Егор Борисов подчеркнул, что идеи и бизнес-проекты выпускников, которые при успешной реализации облегчат жизнь людей на селе, должны получить максимальную поддержку. Он предложил, чтобы молодые люди разрабатывали свои идеи совместно с заинтересованными органами власти – муниципалитетами и кабинетом министров.

«Молодежи всегда нужна поддержка и советы старшего поколения. Если выпускники защитят работы перед главами районов, которые лучше всех знают проблемы и потребности населения сельчан, то проект будет полезнее и обоюдно выгоднее. А тех, кто прошел предварительный отбор в муниципалитетах, примут в профильных министерствах», – предложил глава.

Глава выразил уверенность, что все идеи, заслушанные сегодня, будут в обязательном порядке поддержаны отраслевыми ведомствами не только с финансовой стороны, но и в отношении организационно-правовой базы.

«Также я хочу пожелать ребятам не останавливаться на достигнутом, продолжайте работать, и в первую очередь обратите внимание на оптимизацию рисков в плане финансов, – сказал глава. – Не надо забывать, что мы все сейчас живем в условиях рыночной экономики и высокой конкуренции».

Ректор СВФУ Евгения Михайлова отметила, что университет получил большой стимул, поскольку в 2014 году ежегодное направление выпускников в сельскую местность стало одним из пунктов республиканской программы развития республики.

«Мы выполняем поставленную перед нами задачу. Если тогда около 70% окончивших вуз работу находило преимущественно в городе, то в 2016 году в разные концы республики разъехались 1 077 выпускников, – сообщила она. – Со всеми ними университет продолжает поддерживать связь».

Выступая модератором форума, Евгения Михайлова принимала активное участие в обсуждении бизнес-планов инициативных выпускников, отмечая особо интересные проекты.

«Молодежь – это не только самая созидательная часть общества, это именно та категория, которая призвана работать во благо всего государства, – сказала руководитель федерального университета. – Наш форум собирает людей, которые не равнодушны к вашей судьбе. Мы хотим помочь и поддержать вас, ведь главное на сегодняшний день – выпускники этого года, которые поедут работать не только в родные улусы, но и арктические районы во благо развития республики».

В конце форума Егор Афанасьевич выделил важные моменты – задачи и ценности, которые должны сопутствовать молодым людям в их жизни.

«Главное – нужно быть востребованными. Надо в любой ситуации оставаться хорошим человеком, который не ставит в приоритет только карьеру. Я всегда говорю: карьера должна быть достигнута умом и честностью, работой и делом».

Тем, кто еще не нашел работу, глава посоветовал открыть свое дело. «Вы поступали в учебные заведения по благословлению своих родителей. Они вас опекали, чтобы вы получили образование. Между нами говоря, были все условия, и никакой заботы. Когда войдете во взрослую жизнь, вы почувствуете, что побеждают умные, опытные и трудолюбивые. Пусть никакие преграды не остановят вас, а только окрыляют. Если вы в данное время не нашли работу, открывайте свое дело, чтобы любимая работа могла приносить пользу вам, вашим родителям и землякам».

Фотографии форума «Выпускник-2017: за новое село!» можно посмотреть в рубрике «События в фотографиях».