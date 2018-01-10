Глава Якутии наградил госслужащих

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ОКОНЕШНИКОВУ Марию Прокопьевну, главного специалиста Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия);
ПАВЛОВУ Валентину Ивановну, исполняющую обязанности старшего референта Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);
СЛЕПЦОВУ Анну Антоновну, главного инспектора Счетной палаты Республики Саха (Якутия);
СТЕПАНОВУ Диану Афанасьевну, первого заместителя руководителя Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия);
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АРГУНОВА Гаврила Дмитриевича, главного специалиста администрации муниципального образования Бедимя Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия).
Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
26 декабря 2017 года
№ 2304comments powered by HyperComments