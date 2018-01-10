Глава Якутии наградил госслужащих

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ОКОНЕШНИКОВУ Марию Прокопьевну, главного специалиста Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия); ПАВЛОВУ Валентину Ивановну, исполняющую обязанности старшего референта Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); СЛЕПЦОВУ Анну Антоновну, главного инспектора Счетной палаты Республики Саха (Якутия); СТЕПАНОВУ Диану Афанасьевну, первого заместителя руководителя Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия); ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АРГУНОВА Гаврила Дмитриевича, главного специалиста администрации муниципального образования Бедимя Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ г.Якутск 26 декабря 2017 года № 2304 comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82