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Егор Борисов: Многие сенокосные угодья теперь уничтожены огнем

Егор Борисов на своей странице в Instagram сообщил о том, что многие сенокосные угодья теперь уничтожены огнем. 

Глава республики отметил, после дождей обстановка с пожарами нормализовалась, но добавил, что расслабляться пока рано, так как уже в ближайшие дни вновь установится сухая погода.

«Лесоохранные службы при поддержке добровольцев со своими задачами справляются. На дальних подступах от населённых пунктов принимают упреждающие меры, несмотря на то, что кое-где огонь идёт полосами в 30-40 километров. Особенно крупным оказался пожар в предгорьях Верхоянья. Побывал в двух отдалённых наслегах, куда редко заглядывают большие руководители — в Кировском наслеге Кобяйского улуса и Тюляхском наслеге Усть-Алданского улуса. В последние дни села Батамай и Кылайы оказались ближе всего к пожарам. Поговорил с жителями, поблагодарил за то, что не паниковали, дружно мобилизовались. Они тоже благодарили за поддержку и внимание. Состоялись очень хорошие открытые встречи. Кроме пожаров обсуждали вопросы благоустройства домов, строительства социальных объектов, кормозаготовки. Многие сенокосные угодья теперь уничтожены. Попросил местных глав изыскивать резервы у себя. Правительство республики будет насколько возможно помогать, возмещать транспортные расходы», — написал на своей станице Борисов.

Согласно данным Управления надзорной деятельности, причинами 60% пожаров в этом году стали грозы, также существенная доля (28%) лесных пожаров возникла вследствие неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за курения (47 случаев), непогашенных костров (9 случаев), выжигания сухой травы (2 случая), от искры дымоходной трубы (1 случай).

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