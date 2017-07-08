Глава Якутии и гендиректор ЮНЕСКО подписали третье коммюнике

7 июля по итогам встречи Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ириной Боковой подписано коммюнике, в котором отражены планы Республики Саха (Якутия) и ЮНЕСКО по развитию совместных проектов.

Днем ранее в рамках визита в Якутию Ирина Бокова в сопровождении Егора Борисова приняла участие в церемонии открытия II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо» под эгидой ЮНЕСКО. Форум привлек внимание к важности сохранения универсальных для всего человечества гуманистических ценностей, разнообразия культур и историко-культурного наследия стран.

Также накануне Ирина Бокова и Егор Борисов посетили торжественную церемонию открытия XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в селе Верхневилюйск. Отмечено, что «Игры Манчаары» способствуют привлечению молодёжи к спорту, пропаганде и расширению здорового образа жизни, продвижению национальных видов спорта на мировой уровень.

Кроме того, в ходе встрече с деятелями науки, образования и культуры республики высказан ряд инициативных предложений, связанных с сохранением и развитием эпического наследия народов Евразии и строительством Международного центра эпоса евразийских народов «Олонхо».

7 июля состоялось пленарное заседание Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика», проведённой в рамках Второго международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» под патронатом ЮНЕСКО.

Бокова и Борисов отметили высокий уровень сотрудничества республики с авторитетной международной организацией во всех областях ее компетенции. Обеими сторонами дана высокая оценка реализации проектных предложений, содержащихся в совместном коммюнике 2014 года. Напомним, между республикой и международной организацией ранее было подписано два коммюнике. Первое было подписано между Якутией и ЮНЕСКО в 2006 году. В документе были изложены приоритетные направления сотрудничества в области культуры, образования, науки и охраны окружающей среды.

В рамках второго коммюнике, подписанного в 2014 году между Егором Борисовым и госпожой Боковой, Якутия принимает участие в различных программах ЮНЕСКО, 20 школ республики включены в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО, в СВФУ имени М.К. Аммосова функционирует кафедра международной организации. Всего после образования в 1991 году Национального комитета Якутии по делам ЮНЕСКО проведено более 40 международных мероприятий, на долгосрочной основе действуют 16 международных проектов.

Новое третье коммюнике подписано в связи с новыми инициативами и проектными предложениями Республики Саха (Якутия).

Прежде всего, генеральным директором ЮНЕСКО поддержано создание Международного центра эпоса евразийских народов «Олонхо» категории № 2 под эгидой ЮНЕСКО в городе Якутске.

Во-вторых, с учётом того, что практически треть территории Якутии относится к особо охраняемым природным территориям, стороны отметили важность участия республики в международных программах ЮНЕСКО по экологии «Человек и биосфера», по геонаукам и геопаркам. В этих целях поддержана идея создания биосферного резервата ЮНЕСКО на базе Государственного природного заказника «Кыталык», который имеет большое значение в воспроизводстве стерха, занесённого в Красные книги республики, страны и мира.

В-третьих, в коммюнике вошёл пункт о поддержке создания Геологического парка «Кембрий» на территории Алданского, Олёкминского, Хангаласского районов. Под эгидой ЮНЕСКО классические стратиграфические разрезы нижнего кембрия войдут во Всемирную сеть геологических парков. Данные разрезы являются живыми свидетелями возникновения биоразнообразия на планете Земля, так как именно здесь появились первые членистоногие животные.

В-четвёртых, поддержана инициатива, направленная на развитие научно-технического творчества детей и проведение в этих целях «Международных интеллектуальных игр» в 2018 году. Основной целью игр, получивших патронат ЮНЕСКО, станет создание международного сообщества одарённых и высокомотивированных обучающихся, интересующихся наукой.

В-пятых, поддержано создание Международной Арктической школы и её включение в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Наконец, в-шестых, согласно документу, будет создан Международный центр «Дети Арктики» – инновационная площадка развития и социализации детей и подростков в условиях Арктики. Среди основных задач проекта – сохранение и развитие национальной культуры, традиционных промыслов народов Крайнего Севера в сочетании с освоением инновационных технологий, в том числе в области науки и техники.

«Новое коммюнике развивает предыдущее соглашение, подписанное в 2014 году. Мы представили новые вехи нашего дальнейшего сотрудничества. В документе названы конкретные проекты и инициативы, которые мы поддерживаем и будем содействовать их реализации. Желаю всем нам успехов в их реализации», – сказала Ирина Бокова сразу после церемонии подписания.

«Наша двухдневная работа завершилась подписанием коммюнике. Взаимодействие с ЮНЕСКО содействует укреплению и продвижению имиджа республики на международной арене. В документ включены пункты, связанные с развитием образования, защиты экологии, научного сотрудничества в различных сферах, в том числе, геологического изучения разрезов кембрия и создания геологического парка. В результате встреч на Земле Олонхо, участия в научно-практической конференции, в работе фестиваля эпосов народов мира и в открытии «Игр Манчаары» в Верхневилюйском улусе Ирина Георгиевна получила очень хорошие впечатления о нашей республике и выразила поддержку нашим предложениям и планам. Теперь перед нами стоит задача – работать над исполнением каждого пункта коммюнике», – прокомментировал Егор Борисов.

Документ подписан 7 июля 2017 года в четырех экземплярах: два на английском и два на русском. Стороны договорились о возможной презентации всех вышеперечисленных проектов в рамках проведения Дней Республики Саха (Якутия) в штаб-квартире ЮНЕСКО (г. Париж, Франция) в 2018 году.