Шторм: Глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку

Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель. Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы Главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально. При всех действиях руководствовался только интересами якутян, государства. Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога. Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, Президента России ВладимираВладимировича Путина за поддержку и понимание, органов властей республики за сотрудничество. Остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делахРодной республики. Желаю Вам мира и добра. Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России.

