Шторм: Глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку

Егор Борисов на встрече с главными редакторами, когда в Якутске начала бушевать штормовая погода и небеса разверзлись сообщил следующее:

«Считаю, что такой момент в республике нужен новый руководитель. Осталось буквально несколько месяцев для проведения выборов в этом году. Я всегда руководствовался интересами якутян и государства, вместе с вами разделял радость и горе. Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие. Остаюсь верным своему народу. У Якутии светлое будущее. Президентом РФ надеюсь будет поддержана наша кандидатура наша. Это будет не варяг».

По удивительному совпадению политический ветер перемен совпал с началом шторма в столице Якутии. Знамение? Посмотрим как продлится и первый и второй.

Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию.

Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе.

Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель.

Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы Главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально.

При всех действиях руководствовался только интересами якутян, государства.

Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога.

Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, Президента России ВладимираВладимировича Путина за поддержку и понимание, органов властей республики за сотрудничество.

Остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делахРодной республики.

Желаю Вам мира и добра. Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России.

Трудовая деятельность:

1971-1991 гг. – слесарь-ремонтник, заведующий мастерскими, управляющий Чурапчинского районного объединения «Сельхозтехника», первый заместитель начальника Чурапчинского районного управления сельского хозяйства, второй секретарь Чурапчинского райкома КПСС, председатель Чурапчинского районного совета народных депутатов;

1991-1992 гг. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), генеральный директор Объединения «Якутагротехсервис»;

1992-1998 гг. – заместитель, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия):

1998-2000 гг. – министр сельского хозяйства и заготовок Республики Саха (Якутия), директор Якутского НИИ сельского хозяйства;

1997-2002 гг. – директор Якутского НИИ сельского хозяйства;

2002-2003 гг. – первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия);

2003-2010 гг. – председатель правительства Республики Саха (Якутия);

2010-2014 гг. – президент Республики Саха (Якутия);

14 сентября 2014 года избран главой Республики Саха (Якутия).

27 сентября 2014 года вступил в должность главы Республики Саха (Якутия) сроком на 5 лет.

Общественная и политическая деятельность:

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Президент Федерации спортивной борьбы Республики Саха (Якутия).

Государственные награды и звания:

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия);

Орден Дружбы;

Почетный железнодорожный строитель Российской Федерации;

Мастер связи Российской Федерации;

Почетный донор Российской Федерации;

Знак отличия «Гражданская доблесть».