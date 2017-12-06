Глава Якутии дал пресс-конференцию в Санкт-Петербурге

5 декабря Егор Борисов дал пресс-конференцию для представителей СМИ Санкт-Петербурга. В ходе общения с журналистами северной столицы глава республики осветил основные итоги завершившегося накануне VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» и рассказал о целях проведения Дней Якутии в Санкт-Петербурге.

«Якутяне благодарны Санкт-Петербургу, петербуржцам, за то, что они в разные исторические эпохи несли нам просвещение – и декабристы, и народовольцы, и революционеры. Петербуржцы Александр Миддендорф и Петр Пекарский, Вацлав Серошевский и Иван Худяков создавали свои научные труды о Якутии. Первый лингвист из народа саха, Семен Новгородов, состоялся как ученый именно в Санкт-Петербурге», — отметил спикер.

В начале мероприятия Егор Борисов рассказал о значении и основных вопросах, обсуждённых в ходе арктического форума 4-5 декабря. По его словам, Якутия всегда активно принимает участие в подобных мероприятиях, причём не только в пленарных заседаниях, но и на профильных секциях и круглых столах. Вот и на этот раз по всем направлениям, идет ли речь о развитии экономики, социальной сферы, транспортной инфраструктуры, образования или культуры – республика сформулировала конкретные предложения, которые были озвучены с высоких трибун.

Егор Борисов подчеркнул, что правительству страны, министерствам, всему губернаторскому корпусу арктических регионов необходимо активизировать и объединить усилия по реализации поручений главы государства Владимира Путина. «Нам всем есть над чем работать, и позиция республики в этом направлении была, есть и будет активной», — заявил лидер Якутии.

В прологе встречи модератор пресс-конференции Алевтина Сатикова (ТАСС) задала Егору Афанасьевичу вопрос об основных мероприятиях Дней Якутии в Санкт-Петербурге.

Глава объяснил, что Дни Якутии по сложившейся традиции проводятся в двух столицах каждые пять лет. В этом году они приурочены к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию создания Якутской автономной республики. «Якутию и Санкт-Петербург и сегодня объединяют исторические, научно-образовательные, культурные и деловые связи. На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко мы будем обсуждать итоги реализации предыдущих соглашений, заключенных пять лет назад, в 2012 году. Они исполнены, по нашим оценкам почти полностью», — так охарактеризовал Егор Борисов практическое значение Дней Якутии для двух регионов.

Республика продемонстрирует свой экономический потенциал и перспективные проекты для инвесторов, петербуржцы смогут увидеть экспонаты Сокровищницы Якутии – лучшие образцы ювелирного искусства, а также уникальные природные самородки. Любителям музыки представится возможность насладиться концертом Государственного симфонического оркестра Якутской филармонии в Мариинском театре, а также посетить гала-концерт мастеров искусств в Государственной академической капелле. Также состоятся выставка якутских художников и презентация уникального издания «Пути великих свершений». Гвоздем же программы Дней Якутии в 2017 году, по общему мнению, станет церемония передачи медвежонка Харчааны Ленинградскому зоопарку.

«Это мероприятие особенно символично в свете завершающегося в России Года экологии», — обратил внимание собравшихся в пресс-центре ТАСС журналистов Егор Борисов.

В этой связи он напомнил о недавнем выпуске в живую природу бизонов из питомника в Горном улусе республики, что явилось значимым событием не только для Якутии, но и для всей России.

Журналист «Радио России – Ямал» Евгения Котова в своем вопросе подняла тему сотрудничества двух северных арктических регионов по конкретным проектам, а также предложила главе Якутии провести дни республики в Ямало-Ненецком автономном округе. Егор Борисов напомнил, что в этом году из Ямала в якутскую тундру привезли для разведения овцебыков. Он также положительно отозвался об опыте ямальцев по сохранению и поддержке малочисленных народов Севера. А наиболее перспективными Ил Дархан считает совместные проекты в сфере культуры, а также разведки и добычи полезных ископаемых.

Карина Саввина (ИА «Регнум») поинтересовалась у Егора Борисова перспективами создания транспортно-логистического узла в центральной Якутии и планами продолжения строительства железной дороги на восток.

«Примерно 60 процентов территории Якутии не имеет круглогодичного транспортного сообщения, и в ближайшие годы иметь не будет», — прокомментировал глава республики.

Вообще, транспортная доступность – это одна из самых важных проблем для всех регионов Дальнего Востока.

Главным объектом транспортно-логистического центра станет строительство моста через Лену. Второе основополагающее направление здесь – полноценное возрождение Северного морского пути, морских портов Тикси и Зеленый Мыс, что позволит существенно сократить стоимость завоза грузов.

В развитие этой темы Ил Дархан раскрыл подробности недавнего заседания Правительственной комиссии под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, где обсуждались вопросы развития авиатранспортной отрасли в Дальневосточном федеральном округе. В частности, Егор Борисов напомнил о трёх главных проблемах в этой сфере.

Во-первых, это высокая стоимость перевозок на внутрирегиональных маршрутах, что в значительной степени объясняется второй проблемой – отсутствием современной отечественной авиатехники и вынуждает авиакомпании приобретать иностранную технику. Третьей проблемой, в решении которой, правда, удалось существенно продвинуться, Борисов назвал необходимость реконструкции малых аэропортов. В частности, на заседании правительственной комиссии 28 ноября соответствующим министерствам поручено обеспечить восстановление бюджетных ассигнований в федеральной госпрограмме «Развитие транспортной системы» на реконструкцию 40 аэропортов, в том числе 15 аэропортовых комплексов в Якутии до 2021 года.

Вопрос корреспондента газеты «Аргументы и Факты» Елены Данилевич о перспективах развития туризма, глава Якутии рассказал об основных привлекательных направлениях для гостей республики – алмазных карьерах, Ленских столбах, национальном празднике Ысыах, международных спортивных играх «Дети Азии», других видах событийного туризма. «Наша задача, несмотря на существующие сложности в гостиничной и транспортной инфраструктуре сделать Якутию привлекательной для туристов из России и зарубежных стран. Определенных успехи уже есть, мы отмечаем приток туристов из Китая, Японии, Кореи, а также из регионов России. Такой охоты и рыбалки, как в Якутии, нет нигде!» — подчеркнул Егор Борисов.

Журналистов также заинтересовала тема эффективности так называемого «кодекса чести» госслужащих, указ о котором не так давно подписал глава Якутии. По мнению Ил Дархана, усиление ответственности чиновников одновременно с заключением трудового договора имеет хорошее дисциплинирующее и профилактическое воздействие.

Кроме того, Егор Борисов остановился на довольно резонансном вопросе обучения родным языкам в национальных республиках. В последнее время он особенно остро обсуждался, например, в Татарстане. «В Якутии такая проблема не стоит. У нас никто никого не заставляет учить родной язык. Дети и родители делают это абсолютно добровольно», — сообщил Ил Дархан. При этом он в очередной раз сделал вывод, что изучение, сохранение и развитие родного языка, традиций, культуры – это лучший инструмент защиты от глобальных процессов, от ассимиляции народов.

Буквально накануне Дмитрий Медведев назвал Якутию одним из регионов-передовиков по социально-экономическому развитию, благодаря чему республика получит грант в 2,5 млрд рублей. Егор Борисов пояснил журналистам, что данные средства будут направлены на повышение размеров заработной платы, а также частично – на компенсацию выпадающих доходов от снижения налога на прибыль.

Далее у главы спросили, как он выстраивает отношения с региональными СМИ, как вообще живется журналистам в Якутии. По словам Егора Борисова, в республике высокий уровень свободы слова, много независимых средств массовой информации, частных интернет-изданий. С его точки зрения, СМИ помогают населению разбираться в различных сложных вопросах, стимулируют гражданскую активность людей, что полностью совпадает с личными взглядами главы Якутии. «Есть, конечно, и те, кто пишет «чернуху» и пытается на ней заработать. Но в целом, журналисты мне помогают и чувствуют себя уверенно», — резюмировал Ил Дархан.

Как один из популярных политблогеров России (по итогам ноября Борисов занял 11 место в рейтинге губернаторов Медиалогии), он прокомментировал важность социальных сетей в своей работе: «Я получаю оперативную обратную связь от населения по своим идеям, предложениям, которые обнародую в Инстаграм или Фейсбук. Реакция бывает разная – и положительная, и негативная, но для меня это важно», — признал лидер Якутии.

Также Ил Дархан аргументировал важность системной работы с подрастающим поколением, молодежью, в частности по экологическому образованию и воспитанию. «В Якутии мы – и органы власти, и население – относимся к этим вопросам очень серьезно. Шестнадцать крупных компаний, работающих в республике, имеют собственные экологические программы. Мы строго контролируем вопросы экологической безопасности. Якутия – это одна пятая часть России. Одна треть территории республики – более миллиона квадратных километров – нашим решением отнесена к особо охраняемым территориям. Эта земля останется нетронутой не только для жителей республики, страны, а для всей планеты», — заключил Егор Борисов.