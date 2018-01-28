Глава Якутии дал оперативные поручения по ликвидации ЧП в Бердигестяхе

27 ЯНВАРЯ Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов дал ряд оперативных поручений председателю республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, первому вице-премьеру правительства региона Алексею Колодезникову в связи с пожаром в котельной в селе Бердигестях Горного улуса.

Егор Борисов поручил Алексею Колодезникову срочно выехать на место происшествия для оценки обстановки, принятия оперативных решений и оказания необходимой помощи всем пострадавшим. Ил Дархан обратил особое внимание на приоритет безопасности здоровья и жизни граждан, учитывая низкую температуру воздуха. В числе других задач обозначены обеспечение сохранности имущества и скорейшее восстановление инженерной инфраструктуры.

В результате пожара без теплоснабжения остались 18 частных жилых домов, 12 многоквартирных домов (78 квартир), а также социальные объекты и административные здания в центральной части села Бердигестях: аптека, здания филиалов банков, почты, управления соцзащиты, администрации района и другие объекты. Оперативные службы заявили о гибели оператора котельной. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

В настоящее время проводится поквартирный обход домов, чтоб доставить людей в пункты временного размещения, развёрнутые в зданиях школ. Параллельно продолжается работа по сливу воды из системы отопления. По информации Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я), в Бердигестях уже направлена передвижная модульная котельная мощностью 1 МВт.

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