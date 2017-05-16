Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР

Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ заявил о своем выходе из партии Справедливая Россия. Об этом СИ «Сахалайф» сообщили из Вилюйского улуса.

Сергей Николаевич известил об этом на расширенной планерке с участием глав наслегов и руководителей предприятий, посвященной Ысыаху Олонхо.

Глава муниципального района отметил, что написал вчера заявление о своем выходе из партии Справедливая Россия. Винокуров заявил, что делает это «для консолидации общества».

Напомним, что в сентябре этого года состоятся выборы главы Вилюйского улуса. Пять лет назад Сергей Николаевич был выдвинут на выборы СР, и выиграл их.