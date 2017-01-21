Глава Вилюйского улуса объяснил, за что послал депутата на три буквы

И многое другое в своем интервью «Блокнот Якутск»

Почему не подписал бюджет района

Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ объяснил, почему он не подписал бюджет района: «Ко мне проект бюджета вообще не поступал. Мало того, его не подписал и председатель райсовета, поскольку при принятии проекта была нарушена процедура».

«Потому что оно было принято с нарушением федерального законодательства и нормативно-правовых актов Вилюйского района», — отметил глава.

Не всех депутатов обозвал дураками

Далее Сергей Винокуров уточнил, что слово «дурак» на якутском языке «акаары» на планерке он действительно произнес, но не по отношению к депутатскому корпусу, а по принятому ими «дурацкому решению». «Решение действительно было таковым». После планерки остался с глазу на глаз с начальником электростанции, депутатом Егором КОНСТАНТИНОВЫМ. «Мы поспорили, после чего он спросил меня, считаю ли я его дураком. Я сказал, что он дурак. В общем, мужики поговорили, выяснили отношения, но почему-то Константинов решил, что я назвал дураками всех депутатов», — заявил Сергей Винокуров.

Раскол при распределении «алмазных» денег

— На заседании бюджетной комиссии, где обсуждали проект бюджета, произошел раскол. Обязанности председателя комиссии исполнял депутат Игорь Григорьев. Он предлагал 34,5 млн рублей, полученные в бюджет от дивидендов «АЛРОСА» и запланированные нами на строительство Дворца культуры, направить на другие нужды: 18 млн на газификацию земельных участков для многодетных семей и 16,5 млн на строительство теплотрассы в с. Халбатцы.

Вроде бы благое дело. Но давайте смотреть: на 2017 год Вилюйский район уже запланировал 15 млн рублей на газификацию земель, где выделены участки для многодетных семей. Мне сказали, что весь Якутск в этом году 30 млн на эти цели запланировал. А мы все-таки скромнее по бюджету, тем не менее, 15 млн рублей изыскали.

Теперь Халбатцы. Ну, нет смысла там строить новую теплотрассу, потому что старая котельная ее просто не потянет. В этом году мы подключим к котельной 19 частных домов и 16-квартирный дом, предназначенный под переселение из аварийного жилья, сдающийся в 2017 году. Проведем туда центральное отопление. Это предел для нынешней котельной. На нее нельзя повесить еще более сотни оставшихся домов. Тогда какой смысл тратить миллионы на магистральную теплотрассу?

В Вилюйском районе восемь наслегов без газа. В семи из них за деньги из местного бюджета, при нашем долевом финансировании и активном участии ГУП «ЖКХ» построили новые котельные и провели большую реконструкцию одной действующей. Там подключение к центральному отоплению ведется очень активно. В Халбатцах другая история. Еще до того, как я стал главой района, было принято ошибочное решение подключить наслег к электроотоплению. Но у нас нет таких электрических мощностей, и проект не исполнили. Подключили 2,5 десятка домов, и «Якутскэнерго» сказал – все, ребята, больше мы не можем. Так что, там нужно начать со строительства котельной, а не теплотрасс. Зачем ставить телегу впереди лошади и тратить на это миллионы?

Спорные алмазные деньги положим отдельно, потому что срочно нужно принять бюджет

Как я уже сказал, бюджетная комиссия не приняла решения по проекту бюджета. Тем не менее, 26 октября в нарушение регламента проект внесли на рассмотрение сессии. После долгой дискуссии за предложение Григорьева и депутата от Халбатцев МАНДАРОВА проголосовали 24 депутата. Но ведь у нас их по списку 50. Согласно 131-ФЗ «О местном самоуправлении», Уставу и регламенту Вилюйского района бюджет считается принятым, если за него проголосовало большинство от списочного состава, то есть минимум 26 депутатов.

16 января я обсудил этот вопрос с председателем райсовета, и он согласился со мной, что бюджет нельзя считать принятым. Мы договорились, что я инициирую созыв внеочередной сессии, что и сделал. Сессию назначили на 27 января.

Мы предлагаем пока не включать в бюджет алмазные деньги, а оставить в резерве. Затем создадим согласительную комиссию и выработаем общее мнение. Но нам нужно срочно принять бюджет.

Мы доказываем в суде, что правильно провели тендер

УФАС через Арбитраж признала незаконным проведенный администрацией района тендер на строительство Дома культуры, который выиграло ООО «Легион ГРК».

— Мы считаем, что мы правы. И первая инстанция – Якутский арбитражный суд – с нами согласился. А вторая инстанция в Чите встала на сторону УФАС. Мы обратились в следующую инстанцию, где будем доказывать свою правоту. Так что идет нормальная юридическая борьба. Кто в ней победит — дальше видно будет. Дворец культуры мы хотели достроить к Ысыаху Олонхо, который пройдет у нас в конце июня. Но теперь этого сделать уже не успеем – строительство приостановлено в связи с судебными процессами.

Нам не оставили времени на проведение тендеров к ысыаху Олонхо

— Вот мы и подошли к Ысыаху Олонхо. Там ведь вас тоже обвиняют в том, что нарушили процедуру при выборе подрядчика строительства, а точнее отдали подряд без тендера ООО Дизайн-студия «Уран».

— Указ Ил Дархана о проведении Ысыаха Олонхо в Вилюйском районе вышел только 10 августа 2016 года, то есть меньше чем за год до его проведения. У нас просто физически не было времени на проведение тендеров, занимающих достаточно длительный период. А «Уран» и его учредитель, директор Вячеслав ЯРОЕВ зарегистрировали авторские права на разработанные ими проекты обрядовых сооружений. Они и на Ысыахе в Верхоянске строили, очень красиво получилось. По закону можно заключать контракты без тендера с обладателями авторских прав, что мы и сделали. У прокуратуры свое мнение на этот счет. Я читал, что она намерена возбудить административное производство, но ко мне никакие документы на этот счет не приходили. Если поступят, будем их обжаловать в установленном законом порядке.

На ысыахи Олонхо в Чурапче и Верхоянске были выделены огромные деньги, Вилюйску – ни копейки

— Вы же знаете, что на Ысыахи Олонхо в Чурапче и Верхоянске республика выделяла огромные средства. Нам же пока не дали ни копейки, и в республиканском Бюджете-2017 они не заложены. В прошлом году мы взяли бюджетный кредит 20 млн рублей, на которые и строим объекты, обязательные для проведения Ысыаха Олонхо. Я надеюсь, что правительство все-таки изыщет средства, чтобы компенсировать наши затраты.

Есть Указ главы республики. Мы не можем не выполнить возложенные на нас обязательства – это не в характере вилюйчан. Я ответственности не боюсь. Еще раз говорю: мы находимся в таких жестких рамках, когда приходится идти по краю.

За что послал депутата на три буквы

— Сергей Николаевич, давайте вернемся к вашей манере общения с другими людьми. Вот что сказал депутат Игорь Григорьев в интервью ИА Sakhalife: «В январе 2014 года я обращался с заявлением в полицию, которая передала дело в Следком. Потому что мне передали, что глава Вилюйского улуса публично послал меня… на три буквы. На совещании. В мое отсутствие. Об этом мне передали присутствовавшие на совещании лица». Как вы можете это прокомментировать?

— Я от своих слов не отказываюсь. Но почему Григорьев не сказал – за что я его послал на эти распространенные три буквы? Начальник отдела спорта администрации района нашел в предпринимателе, строителе Григорьеве спонсора призов для наших чемпионов и призеров «Игр Манчаары». Он согласился и пообещал, а мы ему поверили. У нас тогда было шесть или семь призеров и два чемпиона. Но потом Григорьев отказался премировать призеров, согласился выдать призы только чемпионам. Поскольку деньги на призеров заложены не были, мы их срочно изыскивали из бюджета и призы выдали.

А двум чемпионам Григорьев торжественно вручил сертификаты на 50 тыс рублей. Но где-то полгода просто их обманывал, тянул время. Последней каплей моего терпения стало обращение женщины – нашей чемпионки. Тогда на совещании я сказал начальнику нашего отдела спорта: «Какого спонсора ты нам привел? И передай Григорьеву, что пошел он на…». Я привык говорить людям в глаза то, что о них думаю. Самого Григорьева тогда не было, но я просил обязательно передать ему мое пожелание.

— Я считаю его мошенником. За ним столько невыполненных обещаний. У нас и дольщики есть свои обманутые, которым дом Григорьев обещал еще в 2013-м построить, но так до сих пор его и нет. Кроме того, два года подконтрольная ему фирма осваивала республиканские деньги на строительство хотона в тех же Халбатцах. В итоге там лишь три арки и земляная насыпь. На это потрачено 12 млн рублей. Сейчас этим вопросом занимается ОБЭП и прокуратура. Они просили специалистов нашей администрации подсчитать – сколько денег ушло на это строительство. Так вот, по мнению специалистов, там всего миллионов четыре, но никак не 12 млн рублей. В селе Бетюнг такой же хотон ФАПК «Туймаада» за три месяца построила, а в Халбатцах за два года не смогли.

Не построен и многоквартирный дом под переселение из аварийного жилья. По всем этим моментам сейчас работают прокуратура и ОБЭП. Но видите, в чем дело: формально Григорьев никакого отношения к фирмам-застройщикам не имеет, хотя фактически руководит строительством, ведет все переговоры. Все в районе знают, что за этими фирмами стоит Григорьев. И я думаю: сколько веревочке не виться, конец всегда будет.

Я ему не доверяю. В кабинете положил перед ним диктофон и попросил ответить на три вопроса: о строительстве хотона в Халбатцах, дома дольщиков и дома под переселение из аварийного жилья. Он сказал, что на этот счет под диктофон говорить не будет и ушел.