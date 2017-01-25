Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии

Накануне внеочередной сессии районного Совета, которая запланирована на 27 января, глава Вилюйского улуса Сергей Николаевич ВИНОКУРОВ озвучил свою позицию, которую администрация МР «Вилюйский улус» направила нескольким редакциям СМИ.

— 26 декабря состоялась очередная сессия районного Совета депутатов, на которой был рассмотрен проект бюджета на 2017-2018-2019 годы. За принятие бюджета проголосовали 24 депутата. И районный Совет вынес решение, что бюджет принят. Но, к сожалению, я должен констатировать, что при этом был нарушен Федеральный Закон, и на самом деле бюджет, мы считаем, не принят. Почему? Потому что 131 Федеральный Закон, основной наш закон по муниципальному образованию, а именно статья 43, часть 3 гласит, что бюджет должен приниматься простым большинством от установленной численности депутатов. Значит должны проголосовать хотя бы 26 человек. Не 24, а 26. Т.е. у нас 50 депутатов, половина это 25 и простое большинство – 26. Произошло нарушение Федерального Закона. Это главное.

Сыр-бор разгорелся из-за предложений двух депутатов ГРИГОРЬЕВА и МАНДАРОВА, которые фактически не получили должной поддержки при заседании бюджетной комиссии. На сессии эти депутаты внесли свои предложения. Но предложения, которые касаются бюджета, финансовой деятельности нашего улуса, должны в первую очередь рассматриваться бюджетной комиссией. Этого не было. В случае если бюджет будет подписан мной и председателем районного Совета, это будет грубое нарушение Федерального Закона. Поэтому мы сегодня посоветовались с Гаврилом Семеновичем и приняли, на мой взгляд, единственно верное решение, рассмотреть этот бюджет заново, с чистого листа на внеочередной сессии районного Совета. Бюджет должен быть принят, это понимают и депутаты, и районная администрация, потому что без бюджета район не сможет функционировать. Но бюджет мы должны принимать, не нарушая закон.

Спорные моменты, которые касаются города и села Халбатцы, эти 34 миллиона будут включены в резерв бюджета. И до следующей сессии, уже очередной, будет создана согласительная комиссия, как того требует закон, регламент и т.д. И эта комиссия будет отрабатывать все вопросы. Надо сказать, что предложения как по городу, так и по селу Халбатцы абсолютно не отработаны. Нужен правильный, на законных основаниях подход в решении этих вопросов.

Что касается газификации земельных участков многодетных семей в Вилюйске, нужно отметить, что районная администрация только в прошлом году взяла на себя полномочия по газификации от администрации города. Мы долго ждали решения вопросов по газификации, но не дождались и поэтому попросили передать эти полномочия нам. Город полномочия передал, районный Совет одобрил. Приступив к обязанностям, мы в первую очередь предусмотрели газифицировать те кварталы, которые ожидали этого еще с 1998-99 гг. Это те участки, которые люди получили, участвуя в аукционе. Кстати, среди них тоже есть многодетные семьи. Это квартал «Кустаах», улицы Алексеева и Донского. Газификация должна идти по плану. Должна соблюдаться очередность. Это не означает, что мы проблемы многодетных семей откладываем на потом. Просто надо понимать, что все и сразу решить нельзя, не получится, на это не хватит ни сил, ни средств. Почему большая часть города не газифицирована? Потому что подход к газификации города стоял в отрыве от тех решений, которые принимались. Мы прекрасно понимает проблемы этих кварталов, и поэтому будем поэтапно, спокойно, без истерики, без нервотрепки решать эти вопросы. Планово и на законных основаниях.

Вообще решение хозяйственных вопросов ни в коем случае нельзя превращать в политику. Это невыгодно никому. Что касается других вопросов – расчистки леса и т.д., то здесь нет ни сметы нормальной, ни экспертизы этой сметы. Сначала должен быть подготовлен проект, а потом идет работа по проекту. Не наоборот.

Что касается Халбатцев. Мы по этому вопросу разговаривали с новым руководителем ГУП ЖКХ В.В. ОМУКОВЫМ. ГУП ЖКХ сегодня испытывает большие трудности, у них большая кредиторская задолженность, порядка около 13,5 миллиардов рублей. И потому вопрос подключения к центральной котельной с бухты-барахты не решить. У нас в улусе не газифицированы 8 населенных пунктов. И мы с главами поселений решили, что не будем ждать газификации, а будем переходить к центральному отоплению. А чтобы сделать это, в первую очередь надо решать вопрос котельной. Котельная должна быть достаточно мощной, отвечать сегодняшним условиям. В Хагынском, Кыргыдайском, 2 Кулятском, Тогуйском, Жемконском, Лекеченском, Баппагаинском наслегах в первую очередь рассматривается вопрос котельной, и только после этого стоит вопрос теплотрассы. А в Халбатцах котельная не тянет, она требует или большой реконструкции, чтобы увеличить мощность или надо построить новую котельную. К сожалению, на сегодня в планах у ГУП ЖКХ это не стоит по причине финансовых трудностей. То, что сегодня попросили 16,5 миллионов рублей на материалы для теплотрассы, это все равно, что поставить телегу впереди лошади. Не решая вопрос котельной, сегодня пытаются что-то делать по теплотрассе, что неправильно. Это первое. Второе, есть хороший опыт у наших населенных пунктов, когда они у себя в бюджете предусматривают определенную сумму денег. Например, Хагынский наслег предусмотрел на теплоснабжение села, а это дело не одного года, в течение 3 лет 4 миллиона 675 тысяч рублей, т.е. ежегодно примерно по полтора миллиона. И на эти деньги купили теплотрассы. А ГУП ЖКХ согласно своим полномочиям их бесплатно монтирует. То же самое сделано в Кыргыдайском наслеге. Они на 2 года предусмотрели у себя 3 миллиона 728 тысяч рублей. Они вышли к нам с просьбой об оказании помощи, мы у себя в бюджете выделили им 650 тысяч рублей. Т.е. на 4 с лишним миллиона рублей они купили материалы на теплотрассу. И благодаря этому ГУП ЖКХ бесплатно протянула эту теплотрассу. Это касается и строительства котельных. То же самое делается во 2 Кулятцах, Тогуйском наслеге, Жемконе, Лекечене, Баппагайцах. Некоторые поселения предусмотрели деньги у себя в бюджете самостоятельно. Это правильный подход к решению проблемы. Такой же механизм, на мой взгляд, должен осуществляться и в Халбакинском наслеге. С самого начала, я не знаю, почему, и предыдущая администрация улуса, и администрация села Халбатцы делали упор на электроотоплении. Но при этом мы все прекрасно знаем, что электроэнергии у нас не хватает. Уверен, что в Халбатцах вопрос должен решаться через центральное отопление, как в других наслегах, т.е. сначала котельная, потом теплотрассы. К этому вопросу надо подходить спокойно и, самое главное, грамотно, т.е. по-хозяйски. Иначе мы рискуем остаться у разбитого корыта – теплотрасса будет, а котельной нет. Тогда какое тепло придет в дома сельчан? Другими словами, будет нерациональное использование бюджетных средств. Мы знаем, что Халбакинский наслег предусмотрел 1,5 миллиона. Район предусмотрел 400 тысяч. На эти деньги можно спокойно купить материалы, которых хватит на всю летнюю работу ГУП ЖКХ.

Также идет нарушение 31 статьи федерального закона – принципа равенства бюджетных прав муниципальных образований. Мы должны решать вопрос теплоснабжения наслегов равномерно, никого не выпячивая. А здесь резко выделяется один единственный наслег.

Настраивать население против администрации, говоря о том, что администрация района не заботится о нуждах своего населения, значит заведомо вводить в заблуждение людей. Если мы что-то решаем, то надо учитывать все трудности, все нюансы сложившейся ситуации. Если в 7 из 8 наслегов идет спокойная, планомерная работа по подключению к центральному отоплению, и многие дома уже подключены, значит это и есть нормальная работа в верном направлении. А пытаться давить силой, решать махом – неправильно и нецелесообразно. Повторю: чтобы добиться поставленной цели, двигаться вперед, нужно наладить планомерную, поэтапную работу.

P.S. Я уважаю депутатов районного Совета, и потому никак не мог их всех обозвать «дураками». Я говорил, что они приняли бюджет с грубым нарушением закона, а значит, вынесли «дурацкое» решение. Есть разница? Есть. Согласен, что сказано слишком резко. Но ведь даже умные люди иногда могут принимать не самые умные и продуманные решения.