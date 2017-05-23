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23 мая 2017, 13:23
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Глава Вилюйска оштрафован

Прокуратура Вилюйского района провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации.

Установлено, что администрацией муниципального образования «Город Вилюйск» нарушен установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 30-дневный срок рассмотрения обращения гражданина.

Прокуратура района возбудила в отношении главы города Вилюйска дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП  РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры района, мировым судом должностному лицу назначен административный штраф в размере 5 000 рублей.

Кроме этого, прокуратурой района в адрес главы внесено представление об устранении выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

По результатам рассмотрения представления ответственный сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

 

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики Саха (Якутия).
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