Глава UWW: Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы

Приветствие президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича.

Уважаемые дамы и господа!

От имени Международной федерации объединенных стилей борьбы приветствую организаторов, участников и гостей XI Международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина.

Для мировой борьбы Якутия имеет особое значение. Здесь создана великолепная тренерская школа, здесь выросла плеяда выдающихся борцов, а Якутск – столица Республики Саха не раз принимал спортивные форумы самого высокого уровня.

Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Дмитрий Коркин» пройдет в этом году в 11-й раз. Это говорит о том, что уже более десяти лет Якутия привносит свой неоценимый вклад в деле развития и популяризации борьбы в мире.

С 5 по 8 сентября Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы. Отрадно, что соревнования набирают популярность у почитателей вольной борьбы, постоянно расширяется география его участников, а рейтинг турнира неуклонно растет. В этом году, как и прежде за награды будут бороться спортсмены более чем из двадцати государств.

Позвольте от имени мировой борцовской семьи выразить слова благодарности руководству Республики Саха (Якутия) за высокую организацию соревнований, на которую съехались сильнейшие борцы мира.

Пусть честная борьба будет путеводной нитью соревнований!

Ненад Лалович,

Президент Объединённого мира борьбы